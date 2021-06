Les Afghans qui ont aidé les troupes américaines craignent désormais pour leur vie .

Alors que les États-Unis approchent de la date limite du 11 septembre pour retirer les troupes américaines d’Afghanistan, les défenseurs avertissent de plus en plus que quelque 18 000 habitants qui ont aidé les forces dirigées par les États-Unis seront pourchassés par des talibans vengeurs.

“Ces personnes auront une cible et une cible sur le dos à partir du moment où nous quitterons le pays”, a déclaré lundi le représentant Michael McCaul lors d’une audition de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Au cours des six dernières années, a déclaré le républicain du Texas, 300 Afghans ont été tués en représailles pour avoir travaillé avec les forces américaines. « Si nous les abandonnons, nous signons leurs arrêts de mort. »

Les Afghans partenaires ont travaillé pendant 20 ans aux côtés des forces dirigées par les États-Unis, agissant en tant que liaisons culturelles, interprètes ou à d’autres fins. Dans le processus, ils ont gagné l’admiration et la gratitude des troupes en uniforme.

« Dans de nombreux cas, ils ont servi de traducteurs accompagnant nos troupes au combat à de grands risques personnels ; beaucoup ont été blessés et certains ont été tués », a écrit le général Scott Miller, l’officier de l’armée quatre étoiles qui commande la mission en Afghanistan, dans une lettre de 2019 à un sénateur américain clé.

Alors que le retrait final des forces a dépassé la mi-parcours ce mois-ci, les Afghans qui espèrent échapper aux représailles des talibans en quittant le pays se retrouvent embourbés dans un arriéré de visas.

“Le temps presse et les talibans sont en marche”, a déclaré McCaul dans sa déclaration d’ouverture de lundi. « Le temps des platitudes et des promesses vagues est révolu. Nous avons besoin d’action, et nous en avons besoin hier.

Les interprètes craignent pour leur vie, a déclaré un avocat à Just the News.

“Les candidats ont peur”, a déclaré James Miervaldis, un vétéran de l’armée qui est président de No One Left Behind, un groupe de défense des droits, et a travaillé pendant des années pour amener son propre interprète afghan en Amérique. « Ils ne se sentent pas en sécurité.

La crainte est bien fondée, a déclaré Miervalidis, notant : “Deux interprètes sont tués par mois”.

Plus tôt cette semaine, les talibans ont publié une déclaration disant qu’ils pardonneraient à ceux qui ont aidé les forces de l’OTAN, tant qu’ils se repentent. Mais les Afghans disent qu’ils ne sont pas assurés.

“Ils nous traquent”, a déclaré à l’agence de presse . Omid Mahmoodi, qui travaillait comme interprète pour les forces américaines. « Les talibans ne nous pardonneront pas. Ils nous tueront et ils nous décapiteront.

Ces sentiments sont repris par les Afghans qui envoient des messages à des amis en Amérique.

« Les réponses que nous obtenons sont : ‘Nous n’y croyons pas’ de la part des talibans », a déclaré Miervaldis, qui a noté qu’il entend souvent des Afghans qui veulent quitter leur pays avant qu’il ne soit trop tard pour eux et leurs familles.

La question a été soulevée lundi par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken a comparu devant les législateurs.

“Nous examinons très activement toutes les éventualités possibles pour nous assurer que nous pouvons accueillir et prendre soin de ceux qui recherchent – qui nous ont aidés et cherchent à partir”, a déclaré Blinken, qui a ajouté qu’il y avait un arriéré de demandes pour des demandes spéciales. visa.

Pressé par McCaul, Blinken a déclaré que les États-Unis cherchaient des moyens de remédier à la situation, notamment la possibilité d’envoyer des traducteurs séjourner temporairement dans un pays tiers.

“Nous envisageons toutes les options”, a déclaré Blinken.

Blinken ne semblait pas convaincu que le chaos engloutirait immédiatement l’Afghanistan après le retrait américain.

« Quoi qu’il arrive en Afghanistan, s’il y a une détérioration significative de la sécurité – cela pourrait bien arriver, nous en avons déjà discuté – je ne pense pas que ce sera quelque chose qui se produira du vendredi au lundi », a-t-il déclaré. « Donc, je n’assimilerais pas nécessairement le départ de nos forces en juillet, août ou début septembre à une sorte de détérioration immédiate de la situation. »

Les talibans, cependant, ont avancé à travers l’Afghanistan et ont lancé une série d’attaques réussies contre les forces gouvernementales. La semaine dernière, les insurgés avaient capturé sept districts depuis le mois dernier, lorsque les forces dirigées par les États-Unis ont commencé à quitter le pays.

À quelques mois de la date limite de sortie finale, la situation des interprètes devient de plus en plus cruciale de jour en jour, a déclaré Miervaldis.

« Nous sommes très heureux que davantage de ressources soient consacrées à cela », a-t-il déclaré. « Nous les encourageons à aller plus loin. Traitez tous ces Afghans d’ici septembre. Avec 18 000 cas en attente, nous recherchons plus d’urgence.