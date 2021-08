Les Afghans sont confrontés à une crise économique dans un contexte d’investissements croissants en crypto ⋆ Crypto nouveaux médias

in

TL;Répartition DR

En Afghanistan, les investissements en crypto ont augmenté en 2021. Les Afghans investissent dans la crypto pour éviter la dévaluation de leur monnaie.

Les investisseurs afghans en crypto-monnaies sont confrontés à une crise économique dans leur pays, même avec les crypto-monnaies. Le pays connaît des troubles importants en raison de la prise de contrôle des talibans, ce qui a déclenché l’hystérie et la peur parmi ses citoyens. Les actifs de crypto-monnaie n’aideront pas les investisseurs à acheter quoi que ce soit tout de suite, mais leur argent sera en sécurité dans un contexte d’instabilité économique.

Les investissements cryptographiques en Afghanistan n’ont connu qu’un boom récent, mais le pays s’est rapidement adapté aux monnaies numériques cette année. L’Afghanistan est classé numéro 20 dans l’indice mondial d’adoption de la cryptographie selon Chainalysis 2021. Il s’agit d’une énorme amélioration car il n’avait même pas figuré sur la liste de plus de 154 pays les années précédentes.

L’Afghanistan fait face à la crise économique

Les investissements cryptographiques en Afghanistan ont augmenté en 2021. De nombreux Afghans ont investi dans des monnaies numériques de peur que les talibans ne prennent le contrôle du pays.

Selon les données de Google Trends, les mots “Bitcoin” et “Crypto” ont été les plus recherchés en juillet. Cela s’est produit une semaine avant la prise de contrôle de Kaboul par les talibans. Cependant, il n’y a aucun moyen de connaître le nombre exact de recherches puisque l’outil n’enregistre pas de chiffres réels.

Bien que les investissements cryptographiques aient augmenté dans le pays, il n’y a pas de connaissance précise du nombre total de citoyens afghans qui ont investi dans des cryptomonnaies.

Protection monétaire grâce aux investissements cryptographiques

Un Afghan de 22 ans, Farhan Hotak, a déclaré qu’il contrôlait son portefeuille Binance depuis que la crise dans son pays a éclaté. Binance est l’une des plateformes d’échange de crypto-monnaies les plus populaires au monde.

Farhan Hotak est l’un des rares investisseurs à l’abri de la crise économique dans son pays en raison de la prise de contrôle des talibans. Ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies seront sauvés de la dévaluation de la monnaie afghane. La monnaie afghane a chuté de façon spectaculaire depuis le début des attaques des talibans dans le pays.

L’achat de Bitcoin, Ether et autres cryptos en Afghanistan est très limité. Un autre homme de 27 ans avait également investi une partie de son argent dans la cryptographie quelques jours avant l’attaque des talibans à Kaboul. Musa Ramin a investi dans la crypto pour la première fois lorsqu’il a envisagé la dévaluation de sa monnaie traditionnelle. En 2020, il a été piégé en Turquie pendant six mois en raison de la pandémie. Il a converti tout son argent en lire, qui est la monnaie turque, et c’est à ce moment-là qu’il a découvert le Bitcoin.

Au début de l’investissement, il a perdu beaucoup d’argent mais a appris à gérer sa crypto grâce à des tutoriels sur YouTube et Twitter. Ramin croit au monde de la cryptographie et pense que c’est le meilleur endroit pour avoir son argent en ces temps de volatilité économique.

Bien que l’Afghanistan ait augmenté son adoption de crypto-monnaie, il est loin des autres pays où ils sont immensément populaires. Le manque de services de base tels qu’un Internet médiocre, des problèmes d’électricité et le manque de services bancaires ont été des obstacles à l’achat d’actifs cryptographiques.