Les procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane ont exprimé leur confiance après les plaidoiries orales de vendredi devant la Cour suprême sur les mandats des vaccins, et ont souligné la gravité des cas.

« Je pense qu’il s’agit de l’un des ensembles d’affaires les plus importants et les plus importants de l’histoire de la République », a déclaré à Fox News le procureur général du Missouri, Eric Schmitt.

« Je veux dire, parce que nous parlons du pouvoir qu’un organisme administratif a sur la vie des gens ou sur une procédure médicale sans aucune autorité constitutionnelle ou statutaire pour le soutenir ? Nous disions que cela n’a jamais été expressément accordé et que les gens devraient pouvoir prendre ces décisions eux-mêmes. Les individus, les familles devraient être en mesure de prendre ces décisions importantes quant à savoir s’ils veulent ou non se faire vacciner ou non… Le gouvernement fédéral ne devrait jamais forcer les gens à le faire. Il n’y a aucune autorité pour cela. »

Vendredi, la Cour suprême a entendu des arguments oraux sur la question de savoir si le gouvernement fédéral peut conditionner le financement de Medicaid à la question de savoir si les travailleurs de la santé reçoivent le vaccin contre le coronavirus. Le Missouri et la Louisiane ont poursuivi l’administration en justice.

« Si les juges ne sont pas d’accord avec nous, je pense que fondamentalement la structure de l’Amérique change … et que le gouvernement fédéral devient immensément puissant sans limites particulières parce que je ne sais pas où vous le faites reculer à partir de ce point », Louisiane Le procureur général Jeff Landry a déclaré à Fox News. « Je veux dire, nous sommes au point où le gouvernement impose essentiellement des procédures médicales aux citoyens américains. »

Mais l’administration et ses partisans affirment que la pandémie a créé une crise nationale continue qui a tué plus de 800 000 Américains, et que les agences fédérales ont le pouvoir d’imposer des règles protégeant la santé et la sécurité de tous les travailleurs.

Bien qu’il soit difficile de faire des prédictions, les procureurs généraux ont déclaré qu’ils étaient confiants après les plaidoiries de vendredi.

« J’ai l’impression que les faits de la loi sont de notre côté », a déclaré Schmitt. Il a ajouté que « Je pense juste que nous sommes à un endroit où les gens veulent obtenir ce genre de pouvoir, et ils ne veulent jamais le récupérer, et c’est une menace réelle. Vous savez, nous avons toujours été le pays le plus libre du l’histoire du monde et je ne veux pas perdre ça. »

Landry a déclaré à Fox News qu’il était confiant pour les plaidoiries orales et qu’il est resté confiant après qu’elles aient eu lieu.

« Je ressens le même niveau de confiance que j’ai ressenti en entrant », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il avait l’impression que « le chef [justice] … craignait que ce ne soit bien en dehors de la portée des agences et s’il s’agissait d’une telle urgence, le Congrès pourrait agir. »

