Les agences américaines et britanniques accusent la Russie de sa cybercampagne

Les services secrets américains et britanniques ont inculpé des pirates militaires russes d’être à l’origine d’une cybercampagne en cours visant à voler des e-mails et d’autres informations, même auprès des parlements. La campagne est principalement axée sur les États-Unis et l’Europe. Il y aurait des centaines de cibles dans le monde, y compris des partis politiques britanniques.

Le même groupe aurait volé et divulgué des courriels démocrates pendant les élections Élections présidentielles américaines de 2016. Les États-Unis affirment que le groupe appartient au 85e centre principal de services spéciaux du GRU, parfois appelé Fancy Bear, APT28 ou Strontium. L’une des cibles récentes était le parlement norvégien à l’été 2020.

La campagne aurait commencé à la mi-2019 et que “presque certainement” est en cours. Il a été principalement ciblé sur les organisations utilisant les services cloud Microsoft Office 365, mais a également ciblé d’autres fournisseurs de services.