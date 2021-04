Les agences de la Fed doivent désormais utiliser un langage “ inclusif ” pour les frontaliers

Les responsables de l’immigration ont été invités à utiliser une nouvelle terminologie «inclusive» pour décrire les personnes qui traversent illégalement la frontière américaine et cherchent à établir de nouvelles maisons. Parmi les mandats figurent que les frontaliers ne peuvent plus être décrits comme «étrangers» ou «illégaux».

La direction est venue sous la forme d’une note de service lundi de Troy Miller, haut fonctionnaire exerçant les fonctions de commissaire de l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières. Une source ayant une connaissance directe du mémo a confirmé son authenticité à Just the News.

“Ce mémorandum établit un langage mis à jour et aligne nos pratiques de communication avec les directives de l’administration Biden concernant la terminologie de l’immigration”, a écrit Miller dans le mémo aux responsables de l’agence. “En réponse à la vision définie par l’Administration, le CBP veillera à ce que les communications de l’agence utilisent la terminologie préférée et le langage inclusif comme indiqué ci-dessous.”

Le mémo comprend un tableau qui répertorie la terminologie antérieure et la nouvelle terminologie de remplacement.

Selon la nouvelle politique, «étranger» est désormais «non-citoyen ou migrant». Le terme «étranger en situation irrégulière» est désormais «non-citoyen sans papiers, personne sans papiers ou migrant». Ailleurs dans le graphique, «assimilation» est désormais «intégration ou intégration civique».

«Les mots que nous utilisons comptent et serviront à conférer davantage cette dignité à ceux qui sont sous notre garde», a écrit Miller.

La nouvelle politique s’applique aux communications internes et externes et entre en vigueur immédiatement.

