Les agences de renseignement américaines sont divisées

Le personnel de sécurité monte la garde devant l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan alors que des membres de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) enquêtant sur les origines du coronavirus COVID-19 se rendent à l’institut de Wuhan dans la province centrale du Hubei en Chine le 3 février 2021 .

WASHINGTON – La communauté du renseignement américaine a déclaré jeudi qu’elle était divisée sur l’origine exacte de Covid-19 en Chine, une révélation qui intervient trois mois après que le président Joe Biden a demandé un examen plus approfondi.

“Après avoir examiné tous les rapports de renseignement disponibles et d’autres informations, cependant, l’IC reste divisé sur l’origine la plus probable de Covid-19. Toutes les agences évaluent que deux hypothèses sont plausibles: l’exposition naturelle à un animal infecté et un incident associé au laboratoire”, selon le rapport non classifié du bureau du directeur du renseignement national.

Une agence de renseignement a signalé une confiance modérée que les humains infectés par le virus après un incident lié à un laboratoire. Selon le rapport, quatre agences ont déclaré qu’elles avaient peu de confiance dans le fait que le virus avait une émergence naturelle. Il n’a pas nommé les agences.

En mai, Biden a ordonné un examen plus approfondi du renseignement de ce qu’il a décrit comme deux scénarios probables des origines du Covid-19.

Dans un communiqué vendredi, Biden a appelé la Chine à coopérer avec les enquêteurs.

“Des informations critiques sur les origines de cette pandémie existent en République populaire de Chine, mais depuis le début, les responsables gouvernementaux chinois se sont efforcés d’empêcher les enquêteurs internationaux et les membres de la communauté mondiale de la santé publique d’y accéder”, a déclaré Biden.

“Le monde mérite des réponses, et je ne me reposerai pas tant que nous ne les aurons pas.”

On ne sait toujours pas si le virus s’est échappé d’un laboratoire de Wuhan, a déclaré lundi le directeur du NIH, le Dr Francis Collins, dans une interview sur “Squawk Box” de CNBC, ajoutant que l’enquête de l’Organisation mondiale de la santé sur l’origine du coronavirus avait ” reculé “.

“Les nombreuses preuves provenant d’autres points de vue disent non, il s’agissait d’un virus naturel”, a déclaré Collins. “Pour ne pas dire qu’il n’aurait pas pu être étudié en secret à l’Institut de virologie de Wuhan et en sortir, nous ne le savons pas. Mais le virus lui-même n’a pas la marque d’avoir été créé intentionnellement par le travail humain .”

L’enquête de l’OMS a été rendue plus difficile par le refus de la Chine de participer, dit Collins.

“Je pense que la Chine a essentiellement refusé d’envisager une autre enquête de l’OMS et a simplement dit” non, pas intéressé “”, a déclaré Collins à Squawk Box de CNBC.

