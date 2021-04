Les agences de sécurité indiennes pour obtenir des fusils d’assaut AK-103; Pour aider à faire face à l’insurrection de Naxal et du Nord-Est

Les décisions rapides prises par le gouvernement de l’État contribuent à accélérer le processus de passation des marchés. (Image représentative)

Trois gouvernements d’État sont sur le point de signer un accord pour l’achat des fusils d’assaut russes Kalachnikov AK-103. «Les propositions pour les fusils d’assaut Ak-103 sont soumises, les négociations commerciales sont terminées et des contrats devraient être signés très prochainement avec trois gouvernements d’État, dont le Mizoram, le Chhattisgarh et le Maharashtra. Ces fusils d’assaut sont achetés pour la police et les forces paramilitaires de ces États », a confirmé une source proche des discussions à Financial Express Online.

Selon la source citée ci-dessus, «bien que les chiffres achetés ne soient pas importants, de plus en plus d’États devraient conclure la discussion dans les prochains mois. Les accords sur ces fusils d’assaut pour les trois États devraient être confirmés dans un mois car il y a urgence pour ces fusils pour les forces para militaires.

Pourquoi ces accords sont-ils importants?

Les transactions sont au niveau de l’État se clôturent plus rapidement que les transactions plus importantes. Les armes et l’équipement des forces paramilitaires sont un sujet d’État.

Les décisions rapides prises par le gouvernement de l’État contribuent à accélérer le processus de passation des marchés.

La récente attaque de Naxal dans le Chhattisgarh, qui a coûté la vie à 22 membres du personnel de sécurité, a joué un rôle essentiel dans les plans visant à conclure l’accord avec la société russe au plus tôt. Les fusils russes aideront les forces paramilitaires à combattre les Naxals.

Les commandes qui vont être passées seront petites, mais sont importantes car le Make in India AK-203 est retardé. Cela signifie que le petit nombre de fusils d’assaut viendra directement de Russie et qu’une fois que l’usine basée à Amethi commencera à fonctionner, ils seront plus tard fabriqués en Inde.

En savoir plus sur l’AK-103

L’AK-103 est une variante plus moderne du fusil d’assaut russe de renommée mondiale. Le fusil russe devrait répondre aux besoins de plusieurs milliers de fusils d’assaut pour les forces de l’État. Cette version d’AK-103 est déjà utilisée en Indonésie et au Venezuela.

Les fusils Kalachnikov AK-101, AK-102, AK-103 et AK-104 sont les nouvelles versions modernes du célèbre fusil d’assaut Kalachnikov AK-47. Ceci a été développé pour tirer des cartouches de 5,56 mm et 7,62 mm.

Plus de 7 50000 unités de fusils d’assaut AK-103, la troisième génération d’AK-47, devraient être produites dans l’usine d’Ordnance Factory Board (OFB) qui est située dans l’UP. L’usine a été mise en place en 2010, et une fois que la production démarrera dans le cadre d’une joint-venture entre la société russe Kalachnikov Concern et OFB, ce sera la plus grande jamais réalisée.

Comme cela a été rapporté précédemment, ces fusils, lorsqu’ils sont fabriqués en Inde, seront destinés aux forces de sécurité et, une fois les commandes terminées en Inde, peuvent être exportés vers des pays amis.

Le gouvernement indien tient à ce que le fusil d’assaut ait un contenu local à 100%.

