Les agences de voyage mises en garde contre les remboursements des vacances d’été ⋆ .

Les agences de voyage ont été averties qu’elles doivent être prêtes à rembourser les consommateurs si des vacances à l’étranger sont annulées par la pandémie de coronavirus cet été.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré qu’elle avait rappelé aux entreprises de vacances à forfait leurs obligations légales.

En 2020, les voyages annulés ont donné lieu à 23000 plaintes auprès de la surveillance de la concurrence.

La CMA a déclaré qu’elle avait pris des mesures contre cinq grandes entreprises qui avaient accordé plus de 200 millions de livres sterling de remboursements.

Il s’agissait notamment de Tui, qui, selon le chien de garde, s’était désormais officiellement engagé à donner des informations plus claires sur les remboursements à l’avance.

Les autres étaient Teletext, LoveHolidays, Lastminute.com et Virgin Holidays.

«Nous appelons les entreprises de vacances à forfait à simplifier le processus de remboursement à l’avenir», a déclaré Andrea Coscelli, chef de la direction de CMA.

«Nous attendons de toutes les entreprises qu’elles proposent des options d’annulation claires et envisagerons des mesures appropriées si nous voyons des entreprises enfreindre la loi en refusant ou en retardant les remboursements cet été.»

Incertitude de Covid

En vertu des règles relatives aux vacances à forfait, les vacances annulées doivent être remboursées dans les 14 jours et les clients doivent se voir offrir un remboursement, pas seulement un avoir.

Le gouvernement britannique a déclaré que les gens pouvaient à nouveau voyager à l’étranger à partir du 17 mai, mais les vacances vers la plupart des destinations nécessitent une période de quarantaine lorsque les vacanciers rentrent chez eux.

Le Portugal est la principale destination de vacances actuellement sur la «liste verte», mais l’industrie du voyage craint que des pays puissent être ajoutés ou retirés à court terme.

Mercredi, l’agence de voyages en ligne On The Beach a déclaré qu’elle avait cessé de vendre toutes les vacances de cet été en raison de l’incertitude de Covid.

Le directeur général Simon Cooper a déclaré à la BBC que de nombreux vacanciers potentiels avaient été «blasés par l’expérience» de l’été 2020, lorsque de nombreuses vacances réservées n’avaient pas eu lieu en raison de l’évolution des restrictions de voyage.

M. Cooper a ajouté que si On The Beach allait de l’avant avec les réservations d’été, ses bénéfices risquaient d’être compensés par «les coûts administratifs et la perte de bonne volonté».