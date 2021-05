Les agences des Nations Unies ont livré près de 10000 concentrateurs d’oxygène et 10 millions de masques médicaux en Inde

L’Inde représentait également 46% des cas dans le monde et 25% des décès dans le monde signalés la semaine dernière, a déclaré l’OMS. (Image représentative: AP)

Plusieurs agences des Nations Unies ont livré près de 10000 concentrateurs d’oxygène et environ 10 millions de masques médicaux en Inde pour aider les gouvernements nationaux et locaux à lutter contre la pandémie de COVID-19, selon le porte-parole du chef de l’ONU.

En Inde, l’équipe de l’ONU sur le terrain «continue de soutenir les autorités – tant au niveau national que local – pour lutter contre la pandémie», a déclaré jeudi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors d’un point de presse quotidien.

Il a déclaré que l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont livré près de 10 000 concentrateurs d’oxygène, près de 10 millions de masques médicaux et plus de 1,5 million d’écrans faciaux. L’équipe des Nations Unies a également acheté des ventilateurs et des installations de production d’oxygène.

L’UNICEF fournit également du matériel de chaîne du froid pour les vaccins COVID-19.

«Notre équipe a également livré des machines et des kits de test, ainsi que des scanners thermiques pour aéroports», a-t-il déclaré, ajoutant que l’OMS fournit également des tentes et des lits pour les établissements de santé temporaires et que l’agence a déployé des milliers de spécialistes de la santé publique pour aider à lutter contre la pandémie.

L’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) aident également à surveiller plus de 175 000 centres de vaccination à travers l’Inde.

La Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, avait précédemment averti que la situation «tragique» du COVID-19 en Inde devrait «sonner l’alarme pour nous tous. À moins que le monde n’intervienne et aide l’Inde maintenant, il y aura des réverbérations dans toute la région et dans le monde en termes de décès liés aux virus, de mutations virales et de retards d’approvisionnement. »

L’Inde est au milieu d’une deuxième vague de COVID-19 qui fait rage et enregistre plus de 400000 infections quotidiennes à coronavirus et plus de 3000 décès. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Inde compte au total plus de 20,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 226 000 décès.

Les pays de la région de l’Asie du Sud connaissent une augmentation des infections, l’Inde représentant plus de 90% des cas et des décès dans la région, selon l’Organisation mondiale de la santé.

L’Inde représentait également 46% des cas dans le monde et 25% des décès dans le monde signalés la semaine dernière, a déclaré l’OMS.

Le Directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie du Sud, George Laryea-Adjei, a déclaré dans un communiqué qu’une action urgente et un leadership constant sont indispensables pour arrêter la catastrophe.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.