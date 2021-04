Les agences d’espionnage américaines suggèrent que les crypto-monnaies pourraient constituer une menace pour le dollar américain et l’euro

Compartir

Le National Intelligence Council a désigné l’avènement des monnaies numériques comme l’un des principaux facteurs qui contribueront à un monde instable et sans leader au cours de la prochaine décennie.

Tel que rapporté par Bloomberg, le National Intelligence Council estime que les crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ainsi que d’autres facteurs, y compris l’intelligence artificielle (IA), le changement climatique et la course à l’espace, ont le potentiel de changer le scénario global.

Sur la base du contexte fourni par le rapport du Conseil publié tous les 4 ans, les monnaies fiduciaires mondiales telles que le dollar américain et l’euro seront confrontées aux menaces des nouveaux systèmes ou technologies monétaires. Selon le rapport:

“Les monnaies numériques émises par le secteur privé pourraient compliquer la conduite de la politique monétaire en réduisant le contrôle des pays sur leurs taux de change et leur masse monétaire.”

Le rapport a également souligné l’influence de l’intelligence artificielle et la prolifération des technologies numériques, qui ont toutes tendance à introduire des innovations non conventionnelles qui ouvriront la porte aux acteurs étatiques et non étatiques pour «influencer les populations, y compris en augmentant la manipulation. polarisation sociale “.

Les crypto-monnaies deviennent une menace de plus en plus reconnue

Dans une récente lettre annuelle aux actionnaires, Jamie Dimon, PDG du géant bancaire américain JPMorgan Chase & Co, a souligné que les crypto-monnaies faisaient partie de «l’énorme menace concurrentielle» à laquelle est confrontée le secteur bancaire. Selon;

Alors que l’objectif ultime de Dimon repose sur la croissance de la fintech, il appelle à une surveillance réglementaire plus large pour l’ensemble de l’écosystème financier et monétaire dont Bitcoin (BTC) et les autres altcoins font de plus en plus partie.

