Les agences fédérales achetant des drones chinois auparavant considérés comme une menace pour la sécurité nationale : rapport

in

Les organismes fédéraux chargés de l’application de la loi de l’administration Biden achèteraient des drones de surveillance à la Chine qui ont déjà été qualifiés de menace potentielle pour la sécurité nationale par le Pentagone.

Les services secrets américains et le Federal Bureau of Investigation ont récemment acquis des drones de surveillance de la société DJI basée à Shenzhen, à peu près au même moment où le ministère de la Défense considérait les produits de la société chinoise comme une menace potentielle pour la sécurité nationale, selon un rapport Axios.

DOBRIANSKY ET RUNDE : LE POUVOIR DE LA CHINE À L’INTÉRIEUR DE L’ONU S’ACCROÎT RAPIDEMENT ET LES NOUS DOIVENT METTRE À SON JEU

Les dossiers d’approvisionnement montrent que les services secrets ont acheté huit drones DJI le 26 juillet, trois jours seulement après que le ministère de la Défense a publié une déclaration mettant en garde contre les menaces potentielles posées par les produits de l’entreprise.

À peu près à la même époque, les archives montrent que le FBI a acheté 19 drones à DJI.

DJI est l’un des fabricants de drones les plus populaires de l’industrie, et la société exige que ceux qui achètent leurs produits téléchargent des logiciels propriétaires et fournissent aux utilisateurs leurs propres bases de données cartographiques pouvant être surveillées à distance.

JIM GILMORE : LA DÉBACLE DE BIDEN EN AFGHANISTAN AUGMENTE LE RISQUE DE « GUERRE CHAUDE » AVEC LA RUSSIE ET ​​LA CHINE

Les inquiétudes concernant les produits de la société utilisés pour faire avancer les intérêts de la Chine sont de longue date et incluent une déclaration de 2017 du ministère de la Sécurité intérieure qui affirmait avec une “confiance modérée” que DJI “fournissait des données d’infrastructure critique et d’application de la loi américaines au gouvernement chinois”.

Le ministère de l’Intérieur, qui possède les produits DJI, a immobilisé toute sa flotte de drones non urgents en 2019 en raison de préoccupations concernant l’intrusion du gouvernement chinois.

“Compte tenu de tout ce que nous savons sur le Parti communiste chinois et ses entreprises, il n’y a absolument aucune excuse pour qu’une agence gouvernementale utilise des drones DJI, ou tout autre drone fabriqué dans des pays identifiés comme des menaces pour la sécurité nationale”, a déclaré à Axios le sénateur républicain Marco Rubio. une déclaration.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une interdiction du Pentagone d’acheter des drones chinois standard offre une exception aux agences qui les achètent pour étudier les appareils et les moyens de contrer un éventuel piratage chinois. Certains experts qui ont parlé à Axios ont déclaré que c’était une raison possible des récents achats.

Le ministère de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.