Les agences fédérales se préparent à prendre des mesures contre les travailleurs non vaccinés

L’administration Biden se prépare à mettre en œuvre son mandat strict de vaccin COVID-19 sur les employés fédéraux non vaccinés conformément aux instructions de Novemebr de la Maison Blanche pour que les agences suspendent l’application jusqu’après le Nouvel An.

« Les agences continuent de faire avancer le processus, y compris en prenant des mesures disciplinaires progressives si nécessaire », a déclaré dimanche un porte-parole du Bureau de la gestion et du budget (OMB).

Les agences sont libres d’aller de l’avant à leur discrétion avec des mesures plus sévères pour faire respecter la conformité, rapporte The Hill.

Bien que les agences n’aient pas encore établi de calendrier spécifique pour les suspensions, en particulier la General Services Administration, la Social Security Administration, la Nuclear Regulatory Commission et les départements de l’Agriculture, du Trésor et des Transports devraient commencer à suspendre les employés non conformes au cours des prochaines semaines.

Les agences fédérales ne s’attendent pas à ce que les suspensions et les licenciements provoquent des perturbations massives en raison du taux élevé de conformité actuel du personnel.

Lorsque l’administration Biden a reporté le mandat pour la première fois en novembre, 96,5 % des 3,5 millions d’employés fédéraux auraient été vaccinés. Les travailleurs pouvaient également demander une exemption religieuse ou médicale.

La Maison Blanche et le ministère de l’Éducation auraient été les premiers organismes à se conformer pleinement au mandat la semaine dernière.

D’autres agences sont presque entièrement conformes. Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré à The Hill que 99,9% de ses quelque 52 500 employés ont reçu au moins une dose ou ont une demande de prolongation ou d’exemption approuvée. Cela signifie qu’environ 50 employés ne sont pas en conformité.

Le ministère de l’Agriculture rapporte que moins de 98% de ses 75 955 employés permanents sont en conformité avec le mandat, ce qui signifie que plus de 1 500 employés sont confrontés à « des conseils et à des mesures potentiellement plus drastiques », selon The Hill.

La Cour suprême a entendu vendredi des arguments sur le vaccin ou le mandat de test COVID-19 du président Joe Biden affectant les travailleurs de la santé et les entreprises privées de plus de 100 employés.

