Les agents à la frontière canadienne entament une grève partielle juste au moment où il est sur le point de rouvrir ⋆ .

Les agents frontaliers du Canada ont déclenché vendredi une grève partielle qui pourrait entraîner des retards importants dans le commerce et le tourisme, tout comme le pays est sur le point de laisser entrer les Américains pour la première fois depuis le début de la pandémie, a rapporté le Wall Street Journal.

« Nous avons été en première ligne de la réaction du Canada à la crise du COVID-19 et le gouvernement ne nous a tout simplement pas respecté à la table de négociation », a déclaré Richard Savage, premier vice-président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, au Detroit Presse libre.

“Le gouvernement est toujours à la table et ne se retirera pas”, a déclaré vendredi une porte-parole du Conseil du Trésor du Canada au WSJ.

Les pourparlers entre les syndicats et le gouvernement canadien ont échoué au cours de la nuit, ne respectant pas le délai de 6 heures du matin vendredi, juste avant que le Canada ne s’apprête à ouvrir ses frontières pour la première fois depuis que la pandémie a commencé à vacciner les Américains le 9 août, a rapporté le WSJ.

En conséquence, les agents commenceront à réduire la quantité de travail qu’ils effectuent aux passages à niveau et aux aéroports, a déclaré l’Alliance de la fonction publique du Canada au WSJ. Ils ont averti que ces actions pourraient entraîner des retards prolongés pour les expéditeurs et les touristes.

Les agents frontaliers syndiqués sont sans contrat depuis juin 2018, Richard Savage, premier vice-président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, a déclaré au Detroit Free Press.

Savage a déclaré que les principales exigences demandées par les agents frontaliers étaient la parité salariale avec les autres organismes chargés de l’application des lois, une meilleure protection contre la “discipline sévère” imposée par l’agence et des changements de langue permettant le travail à distance pour un certain nombre d’employés.

Les deux tiers des agents syndiqués sont considérés comme des travailleurs essentiels, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas s’engager dans une grève complète, a rapporté le WSJ. Ce qu’ils peuvent faire, cependant, c’est poursuivre une campagne de travail à la règle, où ils ne feraient que ce qui leur est assigné et rien de plus.

Gros retards pour les camionneurs maintenant sur la I-75 à destination du Canada en raison de la grève des patrouilles frontalières canadiennes. Toujours sauvegardé dans le pont Ambassador @WWJ950 @WWJTraffic @FOX2News #fridaymorning #Detroit #Truckers pic.twitter.com/uASwNJ3Xzm – Charlie Langton (@charlielangton) 6 août 2021

Par exemple, les agents pourraient choisir de ne travailler que pendant les heures prévues et de ralentir le traitement des camions et des voyageurs, a rapporté le WSJ. Cela pourrait nuire aux industries du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie, dont les ventes ont chaviré à cause de la pandémie.

Dennis Darby, chef du groupe de pression Manufacturiers et exportateurs du Canada, a déclaré au WSJ que la grève partielle « entravera la capacité des fabricants à obtenir les composants et les produits essentiels pour soutenir les chaînes d’approvisionnement mondiales et menace des milliers d’entreprises canadiennes ».

Les véhicules commerciaux sur le pont Ambassador, qui relient le Michigan et le Canada, ont déjà été contraints à l’arrêt vendredi, a rapporté le Detroit Free Press.

Un médiateur a été recruté pour aider à éliminer les différences entre les deux groupes, a rapporté le WSJ. “Le gouvernement est toujours à la table et ne se retirera pas”, a déclaré vendredi au WSJ une porte-parole du Conseil du Trésor du Canada, en charge de la dotation de la fonction publique.

“Il n’y aura pas de lignes de piquetage, tout le monde sera sur le lieu de travail, et cela signifie que nous ferons notre travail à la lettre de la loi”, a déclaré Savage.

« En tant qu’agents frontaliers, nous administrons plus de 97 lois et actes différents du Canada. Nous n’ignorons peut-être pas régulièrement, mais nous écartons certaines choses qui n’ont peut-être pas l’importance, vous savez, à l’époque, pour permettre aux frontières de fonctionner correctement. Donc, si nous travaillons pour régner, cela entraînera des retards importants à la fois pour le public voyageur et pour le flux commercial », a-t-il déclaré.

