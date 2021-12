Les agents de bord révèlent leurs meilleurs conseils pour faire des valises

Les meilleurs conseils pour emballer comme un pro (Photo : ./Metro.co.uk)

Faire ses valises pour un voyage à l’étranger est souvent un combat.

Maintenant qu’il est de pratique courante d’avoir à payer par le nez pour les bagages de soute, devenir bon à écraser tout ce dont vous avez besoin dans un bagage à main est une compétence très utile.

Avec les vols long-courriers et les voyages plus réguliers à l’ordre du jour après avoir été cloué au sol pendant 18 mois, nous sommes peut-être un peu rouillés sur la façon d’optimiser l’espace de nos valises – et vous ne voulez pas passer vos vacances de rêve sans votre must -avoir des soins de la peau, ou votre paire de chaussures préférée.

Nous avons donc demandé aux agents de bord et au personnel de cabine, anciens et actuels, de partager leurs meilleurs conseils pour faire ses bagages comme un pro et tirer le meilleur parti de chaque centimètre d’espace dans votre sac.

Daisy White, qui est maintenant auteur de romans policiers, a été membre du personnel de cabine pendant 12 ans. Travaillant à la fois sur des vols court et long-courriers, elle a terminé sa carrière de pilote en faisant une demi-décennie avec British Airways, elle connaît donc toutes les ficelles du métier.

« Je suis tellement chanceuse d’avoir fait quelques destinations incroyables pendant cette période et d’avoir rencontré des personnes formidables que j’appelle maintenant mes amis de longue date », a déclaré Daisy à Metro.co.uk.

En ce qui concerne les bagages, Daisy dit que l’équipage doit toujours trimballer ses propres valises, et lors de voyages à escales multiples, cela peut être un hôtel après l’autre – elle dit donc qu’ils essaient toujours de faire des bagages légers, mais d’emporter tous les éléments essentiels.

« Enroulez une paire de chaussettes avec deux paires de culottes à l’intérieur de chaque paire », suggère-t-elle.

« Cela semble étrange, mais cela permet de gagner de la place et de garder tout en ordre.

« Les soutiens-gorge peuvent être soigneusement pliés à l’intérieur des robes, les t-shirts enroulés de bas en haut. Procurez-vous un sac ziplock pour votre maillot de bain.’

Daisy dit qu’elle a toujours été particulièrement prudente lors de l’emballage des chaussures, car cela peut ajouter beaucoup de poids à votre sac.

« Essayez d’emporter des chaussures minimales », ajoute-t-elle. Des tongs assez mignonnes pour servir de chaussures de soirée, des baskets qui servent aussi de chaussures de sport et de chaussures de tourisme, etc.

«Si vous allez dans un endroit froid, plutôt que d’emporter une collection de tricots volumineux, superposez et emballez des camisoles, des t-shirts et des cols roulés plus légers.

« Les articles de toilette doivent tous être décantés dans les plus petites bouteilles de voyage que vous pouvez acheter dans Boots, et les barres de shampoing et les revitalisants sont tellement plus faciles et meilleurs pour l’environnement – ​​assurez-vous simplement d’acheter des étuis étanches pour eux. »

Une valise bien organisée rend les voyages beaucoup plus simples (Photo : .)

Côté produits de beauté, Daisy ne jure que par les produits multi-usages.

« Tout ce qui se double d’un baume à lèvres tout usage (Elizabeth Arden/Clarins/Elemis/Vaseline – qui est bon pour la peau ou les cheveux ou même les premiers soins pour les ampoules) », dit-elle.

« Portez des couches pour voyager et gardez un ensemble de chaussettes et de culottes dans votre sac à main au cas où vos bagages s’égareraient.

«Les huiles essentielles comme l’arbre à thé et la lavande sont idéales pour éloigner les germes, rendent les chambres d’hôtel plus agréables et une petite bougie de voyage (Neom Sleep est géniale) est agréable lorsque vous essayez de vous endormir pendant la journée en attendant un vol de nuit. ‘

Hannah Murphy, une autre ancienne hôtesse de l’air, dit qu’elle a passé des années à vivre littéralement dans une valise.

« Avant qu’une garde-robe capsule ne devienne une chose, j’avais déjà adopté cette méthode lorsque je faisais mes valises pour les voyages », a déclaré Hannah à Metro.co.uk.

« En gros, une garde-robe capsule est l’endroit où vous n’avez que quelques vêtements mais ils peuvent être adaptés (en haut ou en bas).

« Lorsque j’emballe des articles de toilette, pour éviter qu’ils ne coulent sur ma valise et mes vêtements (oui, c’est arrivé tellement de fois), j’emballais le minimum de liquides.

« Les savons, par exemple, s’opposent au gel douche et au shampoing sec qui ont toujours été et sont toujours ma bouée de sauvetage. »

Hannah suggère également de vérifier l’hôtel ou l’hébergement où vous séjournerez car la plupart du temps, ils ont des articles de toilette – ce qui permettra vraiment d’économiser sur l’emballage.

« Je recommanderais toujours de rouler les vêtements plutôt que de les plier, car cela les empêche de se froisser », ajoute-t-elle.

Mark Walker est le chef de l’exploitation et directeur de la société de voyages World Adventure Group, et il a fait plus que sa juste part de voyages – et d’emballages – au fil des ans.

« En tant que chef d’expédition, j’ai eu le plaisir de déplacer d’énormes quantités d’équipement dans les aéroports et plus loin sur un seul billet », déclare Mark. «La plus grande quantité jusqu’à présent était de 12 articles pesant au moins 25 kg chacun, et comprenaient trois gros sacs« Polar Pulk » (plus de 2 mètres de long). Un emballage correct et léger est essentiel.

Voici les meilleurs conseils de Mark pour bien emballer, quel que soit le type de voyage que vous faites :

Où vas-tu et que fais-tu ?

Partir en expédition dans l’Himalaya est très différent de partir en escapade en ville ou de vacances à la plage. Bien que la mentalité avant d’emballer, de considérer d’abord où vous allez et ce que vous faites, reste la même.

L’équipement technique nécessaire pour une expédition à distance n’est généralement pas facile à trouver dans le pays où l’on se rend, il doit donc être emballé et apporté avec vous.

Tout comme cette chemise / paire de chaussures / collier préféré n’est pas quelque chose qui sera disponible gratuitement – alors emportez-le, considérez tout le reste comme quelque chose qui peut être trié dans le pays – du dentifrice, des articles de toilette et même des vêtements simples peuvent être achetés dans le pays et généralement beaucoup moins cher.

Choisissez judicieusement vos sacs

Je méprise les sacs à roulettes. 1) ils ont l’air ridicules 2) ils sont totalement peu pratiques pour le type de voyage que je fais.

Attacher un sac à roulettes à une mule, un alpaga, un yak, etc. n’est pas seulement inconfortable, mais aussi méchant pour l’animal. Ils sont également pénibles à attacher au sommet d’un taxi ou d’un bus.

Maintenant, je comprends qu’une valise à roulettes peut être plus facile pour les voyages à l’aéroport, mais un sac avec des sangles – qui peut être porté sur les épaules comme un sac à dos – libère les deux mains, il est également beaucoup plus facile de courir pour aller et de passer les pavés sur le chemin de l’AirbnB.

Sacs à l’intérieur des sacs

Beaucoup seront tombés sur des « cubes d’emballage » – bien qu’ils soient utiles pour organiser vos affaires et les rendre un peu plus compacts, ils ne servent à rien d’autre.

Les sacs secs, par contre, le font – ils gardent vos affaires au sec ou ils gardent les affaires à l’intérieur humides.

Une multitude de tailles, de matières et de couleurs existent. J’utilise un système de code couleur et un marqueur permanent pour me dire ce qu’il y a dedans.

Articles à usage multiple

Comme je l’ai mentionné avec les cubes d’emballage – les articles à usage unique sont un «luxe» défini et quelque chose à considérer fortement lors de l’emballage léger.

Demandez-vous si chaque élément individuel a plus d’une utilisation.

Des vêtements par exemple – cela pourrait être une chemise ou une robe qui peut être portée à la fois sur la plage, en ville ou habillée pour un restaurant.

Voyager vraiment très léger

Si vous voyagez régulièrement vers et depuis quelque part, pourquoi ne pas laisser un ensemble d’articles essentiels à destination.

Nous le faisons bien sûr lorsque nous organisons plusieurs expéditions dans un même pays – mais pourquoi ne pas faire de même pour les objets personnels ?

La plupart des hôtels vous permettront de le faire si vous y séjournez régulièrement, et vous pouvez également utiliser leur service de blanchisserie.

Vous pourriez également avoir la joie de simplement voyager avec un passeport et une carte bancaire et d’aller faire du shopping pour ce dont vous avez besoin la première fois que vous faites cela.

