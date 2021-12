Les agents de correction de New York poursuivent le mandat de vaccin COVID-19 de deBlasio et les conditions de travail

Le syndicat représentant les agents de correction de la ville de New York, le département connu comme le « plus audacieux » de la ville, a pris position mercredi contre le mandat de vaccin « draconien » du maire Bill de Blasio et les conditions de travail dangereuses qui en découlent en intentant une action en justice contre la ville exigeant que la politique du jab être arrêté.

Benny Boscio Jr., le chef de la Correction Officers Benevolent Association, a déclaré au New York Post que des centaines d’agents de correction ont été renvoyés chez eux la semaine dernière et mis en congé sans solde pour ne pas avoir retroussé leurs manches pour le jab. Le problème est aggravé car 1 4000 autres officiers ont démissionné ou pris leur retraite depuis 2019, selon le rapport.

L’entrée de l’île Rikers. Il y a eu des pénuries de personnel à la prison et les critiques disent que le mandat du vaccin COVID-19 n’a fait qu’exacerber le problème. (Photo de Spencer Platt/.)

Boscio a déclaré que la ville avait tenté de compenser le manque à gagner. Les agents ont été contraints de travailler 60 heures par semaine, ce qui, selon lui, est un problème de sécurité car les détenus « se nourrissent de leurs vulnérabilités ».

DOSSIER : Le président du syndicat des agents de correction, Benny Boscio Jr., s’adresse aux médias. (Photo de Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .) (Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .)

« Cette pratique nous traite comme du travail d’esclave et n’entraînera que des agents malades ou blessés par des détenus violents, qui se nourrissent de leurs vulnérabilités », a-t-il déclaré au journal.

Les résidents font la queue sur un site de vaccination Covid-19 dans le quartier de Chinatown à New York. Photographe : Jeenah Moon/Bloomberg via .

La date limite pour la vaccination des travailleurs pénitentiaires a été retardée d’un mois en raison des pénuries de personnel existantes. Les travailleurs qui n’ont pas demandé d’exemption et n’ont pas présenté de preuve de vaccination avant 17 heures mardi dernier devaient être mis en congé sans solde et remettre toute arme à feu et équipement de protection fournis par la ville.

La ville n’a pas immédiatement répondu à un e-mail après les heures de bureau de Fox News.

Le service juridique de la ville a déclaré au Post qu’il était « reconnaissant pour chaque officier qui s’est fait vacciner. Nous sommes convaincus que le mandat et les quarts de 12 heures seront confirmés par le tribunal ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport