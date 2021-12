Les agents de recouvrement pourront désormais envoyer des SMS, des e-mails et des messages directs aux emprunteurs sur les réseaux sociaux

Les agents de recouvrement peuvent désormais envoyer des SMS, des e-mails et des messages directs sur les réseaux sociaux aux emprunteurs, conformément à une nouvelle règle approuvée par le Consumer Financial Protection Bureau.

Bien que les nouvelles directives établissent les moyens par lesquels les agents de recouvrement peuvent utiliser les e-mails, les SMS, les médias sociaux et d’autres méthodes de communication modernes pour contacter les emprunteurs, elles permettent également aux emprunteurs de limiter la capacité des agents de recouvrement à les contacter via ces plateformes.

Le Fair Debt Collection Practices Act de 1977 a établi des paramètres qui empêchent les pratiques abusives et injustes de recouvrement de créances. Selon la mise à jour, les collectionneurs devront s’identifier auprès des consommateurs et leur donner la possibilité de refuser d’être contactés en ligne.

Les messages en ligne ne seront pas non plus autorisés à être publiés publiquement, bien que les collectionneurs puissent envoyer des demandes d’« ami » et de « suivi » au consommateur, à condition qu’ils s’identifient avec précision.

À l’heure actuelle, les agents de recouvrement ont enfreint la loi fédérale s’ils « passent des appels téléphoniques à une personne en particulier dans le cadre du recouvrement d’une dette particulière plus de sept fois dans les sept jours consécutifs ou dans les sept jours consécutifs après avoir eu une conversation téléphonique au sujet de la dette ».

Si les consommateurs pensent qu’un collectionneur enfreint la loi, ils peuvent déposer une plainte auprès de l’agence fédérale – bien que les nouvelles règles n’établissent pas à quelle fréquence un collectionneur peut approcher un consommateur en ligne.

« Avec les grands changements dans les communications depuis l’adoption de la FDCPA il y a plus de quatre décennies, il est important de fournir des règles de conduite claires », a déclaré l’ancienne directrice du CFPB, Kathleen Kraninger. « Notre réglementation en matière de recouvrement de créances impose des limites aux agents de recouvrement et confère des droits clairs aux consommateurs. Avec cette règle de recouvrement de créances modernisée, les consommateurs auront un plus grand contrôle lors de la communication avec les agents de recouvrement.

