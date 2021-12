Les agents de voyages exhortent le Centre à envisager un modèle de famille d’accueil pour tous les États afin de stimuler le secteur du tourisme

Environ 3 600 familles d’accueil sont enregistrées à ce jour, fournissant des emplois à environ 8 000 personnes, a déclaré TAAI dans un communiqué.

L’Association des agents de voyages de l’Inde (TAAI) a exhorté le gouvernement central à envisager le modèle de « séjour chez l’habitant » adopté par le gouvernement de l’Uttarakhand pour d’autres États également, et a déclaré que l’initiative pourrait aider à relancer l’économie en plus de stimuler l’activité touristique.

Le gouvernement de l’Uttarakhand vise à stimuler l’économie et le secteur touristique de l’État grâce à des séjours chez l’habitant, qui sont également en train d’être préparés dans les villages. Environ 3 600 familles d’accueil sont enregistrées à ce jour, fournissant des emplois à environ 8 000 personnes, a déclaré TAAI dans un communiqué.

De tels petits pas se révéleraient fructueux dans les temps à venir, a déclaré le président de TAAI, Jyoti Mayal.

Mayal a ajouté : « Nous avons déjà vu le pire et parlant du point de vue du sage, nous devons tous connaître la survie au milieu de COVID-19 maintenant. » « Nous devons nous tenir plus que prêts à tout mettre en œuvre si nous voulons que notre secteur touristique s’épanouisse », a déclaré Mayal.

À propos de l’emploi généré par ces familles d’accueil, le vice-président de TAAI, Jay Bhatia, a déclaré : « Cela semble être une décision bienvenue, surtout à une époque où les personnes qui ont perdu leur emploi et leur soutien de famille dans cette pandémie ont un besoin urgent d’argent. » Le secrétaire général honoraire de la TAA, Bettaiah Lokesh, a déclaré que le gouvernement propose déjà des emplois indépendants par le biais de divers programmes et a également simplifié le processus de prêts.

« Ce plan de séjour chez l’habitant fournira non seulement du pain aux habitants, mais stimulera également le tourisme des voyageurs qui aiment profiter d’endroits locaux et confortables plutôt que d’hôtels de luxe », a-t-il ajouté.

TAAI, en tant qu’industrie, est solide et fera de son mieux pour trouver des idées pour maintenir le flux en vie et soutient de tout cœur toute bonne initiative comme les séjours chez l’habitant qui visent à renforcer l’économie et à stimuler le secteur du voyage, selon son trésorier Shreeram Patel.

