Les agents des patrouilles frontalières saisissent une quantité record de drogue en novembre, les arrestations augmentent également

Les agents américains des douanes et de la protection des frontières ont appréhendé plus de personnes en novembre qu’en octobre et ont confisqué une quantité record de drogue le mois dernier, selon son dernier rapport opérationnel.

En novembre à la frontière sud, les rencontres avec les mineurs non accompagnés ont augmenté de 9 % par rapport à octobre, avec les unités familiales de 5 % et avec les adultes célibataires également de 5 %.

Le nombre de rencontres uniques, c’est-à-dire de personnes appréhendées pour la première fois par des agents du CBP, a augmenté de 10 % par rapport à octobre.

À l’échelle nationale, les saisies de drogue ont augmenté de 90 % en novembre par rapport au mois précédent.

Le CBP attribue le grand nombre de ressortissants étrangers effectuant plusieurs passages illégaux aux frontières le mois dernier « au grand nombre d’expulsions pendant la pandémie », suggérant que le nombre total de rencontres « surestime quelque peu le nombre d’individus uniques arrivant à la frontière ».

En novembre, un total de 173 620 personnes ont été rencontrées par des agents du CBP, dont 127 653 étaient des rencontres uniques – ce qui signifie que près de 46 000 rencontres concernaient des individus tentant d’entrer plus d’une fois.

Parmi ceux qui ont tenté d’entrer plus d’une fois, 25 % ont eu au moins une rencontre antérieure au cours des 12 derniers mois, contre un taux moyen de nouvelles rencontres sur un an de 13 % sur une période de cinq ans (exercice 2014-2019), CBP rapports.

Sur le nombre de personnes rencontrées en novembre, 87 341 ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion en vertu du titre 42, dont la majorité étaient 75 955 personnes. Le CBP rapporte que 86 279 personnes ont été traitées pour expulsion en vertu du titre 8.

Des unités familiales ont également été déportées. Le CBP rapporte que 11 155 individus de l’unité familiale ont été traités pour expulsion en vertu du titre 42 ; 33 784 ont été traitées pour expulsion en vertu du titre 8.

Le nombre de rencontres d’individus de l’unité familiale a augmenté de 5 %, passant de 42 795 en octobre à 44 939 en novembre, soit environ la moitié du pic des rencontres d’août de 86 631.

Le nombre d’enfants non accompagnés franchissant illégalement la frontière en novembre était de 13 959, soit une augmentation de 9 % par rapport à octobre, lorsque 12 783 mineurs non accompagnés sont passés.

En novembre, le nombre moyen d’enfants non accompagnés détenus par le CBP était de 962 par jour, contre une moyenne de 595 par jour en octobre.

Le CBP attribue l’augmentation de 90 % des saisies de drogue le mois dernier à une « approche d’application efficace à plusieurs niveaux ». En utilisant diverses technologies, inspections, ratissages canins et examens secondaires, les agents ont pu déjouer les activités criminelles, selon le CBP.

Le CBP rapporte que les saisies de cocaïne ont augmenté de 41 %, les saisies de méthamphétamine ont augmenté de 164 % et les saisies de fentanyl ont augmenté de 7 %. En revanche, les saisies d’héroïne ont diminué de 12 %.

En 2021, les agents du CBP ont confisqué 319 447 livres de marijuana, 190 861 livres de méthamphétamine, 97 638 livres de cocaïne, 202 820 livres de khat (un stimulant qui provient d’une plante) et 73 872 livres d’autres drogues, y compris des médicaments sur ordonnance, des produits chimiques et d’autres drogues non classées. .

En novembre, le CBP a également traité plus de 3,3 millions de résumés d’entrées évalués à plus de 270 milliards de dollars, identifiant des droits estimés à près de 8,7 milliards de dollars à percevoir par le gouvernement américain. Les agents ont également saisi près de 1 545 expéditions contenant des marchandises contrefaites évaluées à plus de 335 millions de dollars.