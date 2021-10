Les agents des services correctionnels du Massachusetts disent au juge qu’ils ne devraient pas être obligés de se faire vacciner

Des membres du syndicat des agents pénitentiaires du Massachusetts ont déclaré à un juge cette semaine qu’ils ne devraient pas être soumis au mandat de vaccination de l’État, selon des articles de presse.

L’Union fédérée des agents correctionnels du Massachusetts et les agents correctionnels Michael Mosher, Zac Gustafson, Denina Dunn et Angela Pucci ont intenté une action contre le gouverneur Charlie Baker et Carol A. Mici, commissaire du département des services correctionnels de l’État, sur le mandat du gouverneur en matière de vaccination, comme rapporté par Boston 25 News.

Le 19 août, Baker a émis un décret exigeant que tous les employés du département exécutif fournissent la preuve qu’ils ont été entièrement vaccinés contre le COVID-19 avant le 17 octobre ou s’exposent à des mesures disciplinaires pouvant entraîner un licenciement.

Dans la poursuite, le syndicat et les dirigeants demandent au tribunal de statuer que l’ordonnance viole la convention collective et les droits contenus dans le document et interfère avec le droit des dirigeants de refuser un traitement médical non désiré.

En outre, le syndicat et les dirigeants affirment que l’ordonnance les prive de leur droit à la sécurité de l’emploi, en particulier l’ordonnance interfère avec le 14e amendement, causant un préjudice irréparable, car les agents seraient privés des avantages de sécurité économique négociés en leur nom.

Le média a rapporté que le juge du tribunal de district américain Timothy Hamilton a écouté les arguments des deux parties dans l’affaire, tandis que le syndicat « a demandé une injonction préliminaire » alors que le procès progresse dans le système judiciaire.

Selon le rapport, Jennifer Greaney, la procureure de l’État, « a fait valoir que le syndicat n’avait pas de dossier » en vertu de la Constitution « parce qu’ils pouvaient et sont en train de statuer sur leurs plaintes relatives aux négociations collégiales devant le département des relations du travail de l’État ».

