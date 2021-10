Les agents du Bayern Munich et du Borussia Dortmund ciblent le transfert Karim Adeyemi en visite à l’Inter Milan

Selon le journaliste de Sport1 (bientôt Sky), Florian Plettenberg, les agents de la star du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi ont visité l’Inter Milan plus tôt dans la journée.

Adyemi a été lié au Bayern Munich, au Borussia Dortmund, au RB Leipzig, au Paris-Saint Germain, au FC Barcelone, au Real Madrid et à Liverpool, mais les choses entre Adeyemi et l’Inter Milan semblent devenir au moins un peu plus sérieuses qu’on ne le pensait :

Comme indiqué dans le tweet de Plettenberg, les représentants d’Adeyemi rencontreront à nouveau le Bayern Munich – cette fois avec le manager Julian Nagelsmann, qui devrait être en mesure d’expliquer où il voit Adeyemi s’intégrer dans la liste du Bayern Munch.

Il a été rapporté que le Bayern Munich considérait Adeyemi comme un ailier et un remplaçant potentiel de Kingsley Coman, si le Français passait à autre chose. Même si cela se produit, cependant, il n’y aura peut-être pas assez de temps de jeu pour attirer l’international allemand à Munich. Des clubs comme le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et l’Inter Milan pourraient assurément offrir à Adeyemi un chemin plus clair vers le temps de jeu que le Bayern Munich.

Pourtant, les Bavarois sont l’un des principaux prétendants compte tenu de leur statut en Europe.