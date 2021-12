Les agents du CBP d’Eagle Pass saisissent plus de 380 000 $ de cocaïne au pont international Camino Real

EAGLE PASS, Texas— Les agents de l’US Customs and Border Protection (CBP) et du Bureau des opérations sur le terrain (OFO) au point d’entrée d’Eagle Pass ont saisi plus de 380 000 $ de cocaïne au cours du week-end.

« Alors que les organisations de trafiquants de drogue utilisent une grande variété de méthodes pour déplacer leurs produits illicites, les agents du CBP continuent d’utiliser des outils de haute technologie associés à une expérience d’inspection pour interdire ces charges de stupéfiants durs et assurer la sécurité de nos communautés », a déclaré le directeur du port, Paul Del Rincon, Eagle. Passer le port d’entrée.

Des colis contenant 380 000 $ de cocaïne saisis par

Agents du CBP au point d’entrée d’Eagle Pass.

La saisie a eu lieu le dimanche 19 décembre, lorsqu’un agent du CBP affecté au pont international Camino Real II a renvoyé un véhicule de tourisme pour une inspection secondaire. Les agents du CBP ont procédé à un examen physique du véhicule, ce qui a permis de découvrir 20 colis contenant de la cocaïne.

La cocaïne a une valeur marchande estimée à 380 630 $.

Les agents du CBP ont saisi la cocaïne et le véhicule. Le conducteur a été arrêté et l’affaire a été confiée à des agents spéciaux des enquêtes américaines sur l’immigration et les douanes et la sécurité intérieure (ICE-HSI) pour une enquête plus approfondie.

