Les agents du mécontent de Manchester United vont “étudier un plan de sortie” pour janvier

Les agents de Donny van de Beek «travailleraient dur» pour «étudier un plan de sortie» à Manchester United pour janvier.

Après une première saison de lutte à Old Trafford, les choses n’ont pas été plus faciles cette fois-ci.

Le joueur de 24 ans n’a réussi que quatre départs en Premier League en 2020/21, et ce trimestre, son temps de jeu a été tout aussi limité. Ole Gunnar Solskjaer a convoqué Van de Beek sur le banc pour seulement quatre minutes en sept matchs en championnat.

Van de Beek a été accroché à la mi-temps lors de la défaite en Ligue des champions contre les Young Boys. Il a obtenu un runout de 90 minutes lors de la défaite de la Coupe EFL contre West Ham, mais n’a plus été revu depuis.

Le milieu de terrain a montré des signes visibles de frustration et a été vu en train de jeter son chewing-gum depuis le banc après que Fred l’ait devancé lors de la défaite 2-1 contre Villarreal.

Il semble que les choses se compliquent et la sortie italienne Calciomercato dire Van de Beek est à la recherche d’un nouveau club en janvier.

Le rapport affirme que “les agents de l’ex-Ajax (sic) travaillent dur depuis des semaines pour étudier un plan de sortie déjà sur le marché de janvier”.

Calciomercato.it suggère La paire de Serie A, la Juventus et l’Inter Milan apprécient Van de Beek, qui a signé 36 millions de livres sterling à l’été 2020.

Calciomercato suggère que son ancien coéquipier de l’Ajax Matthijs de Ligt pourrait jouer un rôle pour aider la Juventus à conclure un accord.

Le point d’achoppement sera cependant les frais. United serait désireux de récupérer l’argent qu’il a payé pour l’international néerlandais. Mais compte tenu de son temps de jeu et de sa forme au cours des 12 derniers mois, cela s’avérera difficile.

Selon les rapports italiens, les deux clubs de Serie A ne signeraient que Van de Beek en prêt avec une option d’achat.

Sympathie de Solskjaer pour Van de Beek

Solskjaer a sympathisé avec les frustrations de Van de Beek face au manque d’opportunités.

«Je gère une équipe pleine de footballeurs internationaux, de footballeurs compétitifs qui veulent faire la différence, veulent jouer. Ils veulent tous être sur le terrain, bien sûr qu’ils le font », a déclaré Solskjaer avant le tirage au sort avec Everton.

“Donny était prêt à entrer [against Villarreal], comme tous les joueurs devraient l’être. J’ai probablement été remplaçant plus que quiconque dans ce club et vous devez être prêt tout le temps.

«Je n’ai pas été très heureux à quelques reprises, mais c’est juste une décision que prend le manager. Alex (Telles) sortait comme arrière gauche et Fred a bien fait ce travail.

« Je comprends la frustration. Chaque joueur a envie de jouer. Cela doit être intégré dans l’énergie et une certaine détermination pour quand vous montez et ensuite me montrez. Ce n’est pas seulement Donny, ce sont tous les joueurs.

