Les agents frontaliers sommés de cesser d’expulser des Nicaraguayens en vertu de l’autorité d’urgence de santé publique

Vendredi, les agents des douanes et des patrouilles frontalières ont reçu des instructions sur une nouvelle politique : à compter de maintenant, le Département de la sécurité intérieure n’autoriserait plus les expulsions d’étrangers illégaux nicaraguayens en vertu du titre 42, une clause de la loi de 1944 sur les services de santé publique qui « autorise le gouvernement pour empêcher l’introduction d’individus lors de certaines urgences de santé publique.

Tous les Nicaraguayens entrant illégalement aux États-Unis, à quelques exceptions près liées aux antécédents criminels, seront libérés directement aux États-Unis à partir de vendredi après-midi, a appris Just The News.

L’ordre à tous les agents du CBP a été donné verbalement lors d’une conférence téléphonique. Des commandes officielles par écrit sont attendues prochainement. Le Department of Homeland Security n’a pas publié de déclaration, pas plus que le CBP.

Les agents des patrouilles frontalières et les forces de l’ordre ont déclaré à Just The News que l’interdiction d’expulser des Nicaraguayens entraînerait une augmentation du nombre de Nicaraguayens se dirigeant vers les États-Unis, ainsi que de nombreux venant d’autres pays prétendant être des Nicaraguayens, sachant qu’ils ne seront pas expulsés. sous le titre 42.

L’administration Biden avait déjà modifié les politiques d’application du titre 42, facilitant un afflux sans précédent d’étrangers illégaux dans le pays cette année. Sous l’administration Trump, les familles et les mineurs non accompagnés ont été refoulés en vertu du titre 42.

L’utilisation de l’autorité par Trump a été interrompue par un juge fédéral en janvier de cette année. En mars, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a publié une directive officielle déclarant que les familles et les mineurs non accompagnés ne seraient pas expulsés en vertu du titre 42.

Les agents de la patrouille frontalière ont également entendu dire que les expulsions du titre 42 prendront très probablement fin vers janvier 2022, ce qui, selon eux, fera doubler ou tripler le nombre d’étrangers illégaux traversant la frontière sud chaque mois, nombre qui a déjà atteint des records sous le politiques de sécurité aux frontières laxistes de l’administration Biden.

En septembre, les agents ont rencontré près de 200 000 étrangers en situation irrégulière. Ces chiffres excluent les fuites – des dizaines de milliers de personnes échappant à la capture chaque mois dans chaque secteur. Les agents considèrent que les chiffres sont déjà insoutenables – doubler ou tripler ce qui surchargerait les ressources et précipiterait une crise humanitaire à part entière.

Les agents craignent de devoir faire face à une nouvelle vague d’étrangers illégaux avec un personnel considérablement réduit pour tenir la frontière en raison du mandat de vaccin des employés fédéraux de Biden. Jusqu’à présent, environ 3 900 agents ont demandé des exemptions.

Ceux qui ont déposé des demandes d’exemption ne s’attendent pas à ce qu’elles soient accordées, que ce soit pour des raisons de santé, religieuses ou autres. Les calendriers disciplinaires progressifs émis pour non-conformité indiquent que ces agents seront probablement licenciés d’ici la fin de l’année, à moins qu’un juge n’intervienne.

Ces chiffres excluent les agents qui ont refusé de déclarer leur statut vaccinal. Ils excluent également le nombre incalculable d’agents qui prennent une retraite anticipée, démoralisés par les politiques de Biden avec lesquelles ils ne sont pas d’accord et qui ont rendu plus difficile pour eux de faire leur travail.

Même si les agents sont obligés de se faire vacciner contre la COVID ou de perdre leur emploi après des années de service, les 1,7 million d’étrangers illégaux qu’ils ont appréhendés n’étaient pas tenus de se faire vacciner pour entrer aux États-Unis.

Il n’existe aucune politique exigeant que les étrangers en situation irrégulière soient vaccinés contre le COVID ou quoi que ce soit d’autre.