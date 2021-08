Les agents immobiliers accueillent favorablement l’extension de l’UPRERA aux projets immobiliers

Il peut toutefois être noté qu’une telle prolongation ne serait accordée que si le promoteur du projet soumettait une demande accompagnée d’un affidavit indiquant qu’il terminerait le projet dans le délai d’enregistrement prolongé.

L’Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UPRERA) a accordé une nouvelle prolongation de neuf mois pour l’enregistrement des projets dans la région de la RCN dont l’enregistrement initial ou prolongé expire au plus tard le 31 décembre 2021. Cette prolongation, cependant, est soumise à la stricte le suivi de tels projets ; si la date d’achèvement d’un projet est postérieure au 31 décembre 2021, le promoteur devra accélérer les activités de développement et terminer le projet dans le délai d’enregistrement existant.

Les agents immobiliers basés dans la RCN ont salué cette décision. Par exemple, Manoj Gaur, CMD, Gaurs Group, et vice-président – ​​Nord, CREDAI National, a déclaré : « Cette décision aidera sûrement le secteur immobilier qui fait face à une situation sans précédent. Le secteur a besoin d’un coup de main dans le sillage des temps difficiles auxquels chaque industrie est confrontée. Les acteurs sérieux font tout pour accélérer et terminer les projets à temps, mais les multiples vagues ont fait des ravages. Nous faisons de notre mieux pour lutter contre la hausse des prix et la situation du travail. C’est définitivement une initiative bienvenue de l’UPRERA.

Il peut toutefois être noté qu’une telle prolongation ne serait accordée qu’à la condition que le promoteur du projet soumette une demande accompagnée d’un affidavit qu’il terminerait le projet dans le délai d’enregistrement prolongé, ainsi qu’à la condition que le promoteur soumette un plan financier convaincant pour mener à bien le projet, soit par financement de projet, soit sur ressources propres.

« Le verrouillage de 2021 en raison de la deuxième vague de pandémie de COVID-19, en plus de provoquer un resserrement des fonds, a également paralysé l’offre de main-d’œuvre et de matières premières dans le secteur immobilier. L’annonce récente de l’octroi par l’UPRERA d’une prolongation de 9 et 6 mois aux projets immobiliers pour les régions NCR et Non-NCR, respectivement, est une démarche réfléchie de l’autorité pour assurer la bonne exécution et l’achèvement des projets dans l’État, bénéficiant ainsi des millions d’acheteurs. Cependant, nous espérons que l’UPRERA accorde une extension générale comme la première vague au lieu de l’extension conditionnelle qui profitera à plus de projets dans l’Etat. En outre, les conditions de surveillance imposées par l’autorité doivent être libéralisées afin d’assurer une conformité aisée », explique Siddharth Katyal, directeur (Planning & Strategy), Omaxe Ltd.

L’Autorité a accordé une deuxième prolongation des dates d’achèvement du projet en réponse à la pandémie. Il avait accordé une prolongation de six mois lors de la première vague l’année dernière. «Ce serait bénéfique pour les développeurs car COVID-19 a eu un impact négatif sur l’activité de construction. Cela offrirait aux projets une certaine marge de manœuvre alors qu’ils reprenaient progressivement leurs activités. Cela facilitera les opérations car les projets devaient faire face à des problèmes tels que la disponibilité de la main-d’œuvre et les problèmes de chaîne d’approvisionnement », a déclaré Amit Modi, directeur, ABA Corp et président (élu), CREDAI Western UP.

Si le promoteur ne peut pas terminer le projet dans le délai d’enregistrement prolongé, il devra conclure un protocole d’accord avec l’Association of Allottees (AOA) et demander à l’Autorité un délai supplémentaire.

« Pour éviter un effondrement catastrophique du secteur immobilier à la suite de COVID-19, des mesures correctives immédiates sont nécessaires. Dans les circonstances actuelles, l’objectif principal est de répondre aux préoccupations des acheteurs de maison en offrant un allègement réglementaire approprié aux projets immobiliers, ce qui se traduit par une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Cela permettra aux développeurs de terminer les projets à temps, permettant aux acheteurs de recevoir leurs maisons réservées dans les délais révisés », a déclaré Harvinder Singh Sikka, MD, Sikka Group.

