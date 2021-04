Les agents immobiliers parient gros sur la saison des fêtes alors que les ventes de logements augmentent dans les grandes villes

Selon un récent rapport d’ANAROCK Property Consultants, les ventes de logements dans les 7 premières villes ont bondi de 29% en glissement annuel au premier trimestre 2021.

Enthousiasmés par la hausse des ventes de logements ces derniers mois au milieu de la peur du coronavirus, les développeurs semblent être assez optimistes en cette saison des fêtes. Divers rapports récents publiés par des consultants immobiliers pointent déjà les pousses vertes du renouveau de l’immobilier résidentiel.

Selon un récent rapport d’ANAROCK Property Consultants, par exemple, les ventes de logements dans les 7 premières villes ont bondi de 29% en glissement annuel au premier trimestre 2021, tandis que les nouveaux lancements ont augmenté de 51% au cours de ce trimestre par rapport à la période correspondante en 2020. Un autre rapport de Proptiger.com indique que les 8 principaux marchés résidentiels de l’Inde ont enregistré une augmentation trimestrielle de 12% au cours du trimestre janvier-mars (T1) de l’année civile 2021 par rapport au trimestre octobre-décembre 2020.

Pas étonnant, un grand nombre de développeurs parient à nouveau gros sur cette saison festive. L’hypothèse selon laquelle les ventes augmenteront davantage au cours de cette saison peut être attribuée au fait qu’à la suite de la pandémie, les gens ont commencé à réaliser la valeur de posséder une maison. Les gens recherchent également des améliorations dans leur maison actuelle en raison de la tendance récente du travail à domicile. Les développeurs font également des offres lucratives pour attirer les acheteurs.

«Le marché indien de l’immobilier résidentiel connaît une tendance positive alors que l’économie se redresse progressivement, comme en témoignent les agences de notation et les groupes de réflexion mondiaux qui révisent les prévisions de croissance de l’Inde pour 2021 et 2022. La hausse de l’offre au premier trimestre reflète ce changement positif, indiquant que les développeurs sont plus confiants dans le soutien de la liquidité et le sentiment des consommateurs. Du côté de la demande, les mesures sont généralement restées stables, le marché du travail se réouvrant dans différents secteurs, donnant aux gens le courage de profiter d’un marché du logement qui est le plus abordable depuis des années », déclare Mani Rangarajan, COO du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com.

Raheja Developers a mis au point leur offre «Zabar-Dus 10/10». Dans le cadre de cela, le promoteur propose aux investisseurs 10% de locations pendant 10 ans. L’investissement commence à partir de Rs 59 lakh. Une autre offre est la location double sur investissement (DROI) dans deux propriétés – 9% de location pendant 3 ans au centre commercial Raheja, Gurugram et 9% de location pendant 4 ans à Ginger Hotel, Raheja Square, IMT Manesar. Les deux propriétés sont opérationnelles et la location de la marque serait donnée en plus selon la réalité. L’investissement sous DROI commence à Rs 36,13 lakh.

«Il y a un changement de mentalité et les gens veulent plus que jamais acheter ou investir dans une propriété pour créer des revenus locatifs, etc. Les billets plus petits étaient rarement disponibles. Ainsi, l’option d’investissement fractionné dans l’immobilier commercial (CRE) est venue comme un soulagement bienvenu pour les investisseurs de petite taille, et c’est le meilleur moyen d’atteindre la sécurité financière dans la période pandémique actuelle. Après une période difficile, tout a commencé à se mettre en place pour le secteur immobilier et les gens sont maintenant intéressés à investir dans des actifs immobiliers. Les prix sont compétitifs et même les taux d’intérêt sont bas. Le gouvernement prend des mesures pour faciliter les achats et injecte des fonds dans le secteur. Les sentiments du marché sont bien meilleurs, comme le montrent les divers rapports de marché affluant; le besoin est d’avoir le bon produit qui répond aux exigences des acheteurs / investisseurs », déclare Achal Raina, COO, Raheja Developers.

Spectrum Metro a également mis au point son offre Navratra où la société offre des chèques-cadeaux de Max d’une valeur de 25000 Rs pour chaque investissement inférieur à Rs 50 lakh, et Rs 40000 bons Max pour chaque investissement supérieur à 50 Rs lakh. L’offre est valable jusqu’au 30 avril 2021. «Le marché revient à la normale et les gens investissent de plus en plus dans des actifs immobiliers. Nous sommes convaincus que ce festival aidera le secteur à atteindre des niveaux pré-pandémiques. Le trimestre à venir s’annonce également bien, les gens réalisant l’importance d’investir dans des actifs immobiliers. Le segment commercial s’en tirera particulièrement bien car il s’agit de l’outil d’investissement idéal qui peut fournir un revenu supplémentaire sous forme de location et d’appréciation du capital », déclare Sagar Saxena, chef de projet, Spectrum Metro.

Dans le cadre de l’offre Navratri du groupe Migsun, on peut obtenir 5 g d’or en réservant une propriété avec Migsun Home. Pendant le festival, tout le monde peut réserver une propriété en ne payant que Rs 21 000 dans l’un des projets de Migsun. Les offres sont valables jusqu’au 21 avril 2021.

Yash Miglani, directeur général du groupe Migsun, déclare: «Les temps difficiles sont révolus pour le secteur immobilier alors que les gens vont de l’avant avec leurs achats. Même la recrudescence actuelle des cas corona n’affectera pas beaucoup le marché car les gens et les développeurs sont prêts à y faire face. Le secteur a appris l’importance de l’adoption de la technologie et les gens ont réalisé l’importance de l’immobilier dans leur vie. La saison des festivals va être le point à partir duquel l’immobilier va connaître une bonne reprise au cours des prochains trimestres. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.