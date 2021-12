Les agents immobiliers s’attendent à ce que la RBI maintienne le statu quo sur les taux directeurs

Les experts immobiliers et les développeurs s’attendent à ce que la RBI maintienne le taux des prises en pension lors de la prochaine réunion politique.

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant Omicron, la Reserve Bank of India devrait maintenir mercredi le statu quo dans sa politique monétaire de décembre, bien qu’il soit possible que le taux de prise en pension inversée soit relevé.

«Nous nous attendons à ce que la RBI augmente le taux de prise en pension inversée de 20 points de base (actuellement à 3,35 %) lors de la prochaine réunion. Nous nous attendons à ce que la banque centrale maintienne sa position accommodante et continue de gérer la liquidité via les VRRR (éventuelle nouvelle prolongation des mandats à partir de 28 jours) et d’autres instruments liés au marché. L’annonce d’une facilité d’absorption de liquidités plus permanente comme le SDF est peu probable dans la politique à venir », a déclaré Abheek Barua, économiste en chef, HDFC Bank.

La réunion politique de la RBI le 8 décembre, en fait, intervient dans un contexte d’incertitude autour du virus Omicron d’une part et de la Fed américaine qui continue de sonner hawkish et des marchés anticipant un resserrement accéléré à l’échelle mondiale d’autre part.

« Dans notre scénario de base, nous continuons de voir une forte probabilité d’une hausse des taux de prise en pension inversée par la RBI en décembre, en particulier à la lumière (1) des inquiétudes inflationnistes croissantes et des signes de reprise de la croissance (PIB T2 à 8,4%) et ( 2) une certaine normalisation (liquidité et taux) depuis la politique d’octobre qui est déjà en cours », a déclaré Barua.

La réunion du MPC a lieu à un moment où le pays fait face à une inflation élevée, malgré le fait que le taux ait baissé par rapport à son pic de juin 2021, alors qu’il était supérieur à 6%. Le taux d’inflation actuel de l’IPC pour octobre est de 4,48 pour cent.

Heureusement, cependant, l’économie a progressé à un rythme record de 20,1% au cours du trimestre d’avril à juin par rapport à la même période l’année dernière, lorsqu’un verrouillage national causé par l’épidémie de Covid-19 avait interrompu presque toutes les opérations économiques. L’économie indienne a progressé de 8,4 % en juillet-septembre, globalement conforme aux attentes.

Après la difficile période de Covid, le secteur immobilier se redresse également à un rythme soutenu. Au vu de tout cela, les experts immobiliers et les développeurs s'attendent à ce que la RBI maintienne le taux des prises en pension lors de la prochaine réunion politique.

Dhruv Agarwala, PDG du groupe Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com, a déclaré : « Alors que l’économie indienne est maintenant sur la bonne voie vers la normalité tant attendue, elle a encore un long chemin à parcourir avant que le gouvernement et ses les agences peuvent commencer à retirer progressivement les mesures de soutien. Cela étant le principe de base, nous nous attendons à ce que la RBI continue de maintenir le taux des prises en pension aux niveaux actuels lorsqu’elle annoncera des changements de politique lors de sa prochaine réunion bimensuelle. Un régime de taux d’intérêt bas pour les prêts immobiliers a grandement contribué à relancer le secteur immobilier indien, en particulier pendant la saison des fêtes. Nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance dans le secteur se poursuive en raison de l’absence de variation à la hausse du taux des prises en pension. Une certaine augmentation du taux de prise en pension inversée, cependant, pourrait être envisagée. »

Les agents immobiliers estiment que la RBI peut reporter les étapes de normalisation de la liquidité en augmentant le taux de prise en pension. Ce n’est cependant pas obligatoire pour le moment.

«Nous pensons que les discussions sur une hausse des taux de prise en pension inversée sont prématurées puisque la RBI a essentiellement rétréci le couloir sans le bruit des hausses de taux et de l’agitation du marché associée. Le maintien du taux de signalement inversé actuel sera une décision prudente », a déclaré Kushagr Ansal, directeur, Ansal Housing et président, CREDAI Haryana.

LN Jha de SKA Developers a déclaré : « La RBI a pris des initiatives pour favoriser la croissance dans de nombreuses entreprises et secteurs. L’immobilier a connu une forte demande en raison des faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers, et la RBI a aidé le secteur en maintenant le statu quo. Nous recommandons aux clients de profiter du scénario actuel car, à l’avenir, les prix pourraient augmenter en raison des coûts plus élevés des matières premières.

Certains promoteurs sont d’avis que, bien que les faibles niveaux d’EMI record encouragent les acheteurs de logements, aucune mesure n’est en place pour aider le segment commercial à prospérer. « Nous nous attendons à ce que la RBI fasse des annonces spécifiques pour encourager les investissements dans le segment commercial. Nous espérons que la RBI étendra davantage le TLTRO accessible aux NBFC, car il a été prolongé jusqu’en septembre 2021 dans le dernier MPC », a déclaré Uddhav Poddar, MD, Bhumika Group.

Les annonces de taux de pension de la banque apex ont un impact direct sur les progrès économiques du pays. Cependant, un soutien accru de la part du gouvernement est nécessaire.

« Comme les industries ne se sont pas complètement remises du ralentissement, des mesures d’atténuation spécifiques à l’industrie sont devenues la nécessité de l’heure. La valeur de l’immobilier en tant qu’actif continuera d’augmenter au fil du temps à mesure que l’entreprise se redressera ; les faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers ont été extrêmement bénéfiques pour le secteur. En outre, des efforts supplémentaires et le soutien du gouvernement sont nécessaires pour réintroduire l’afflux de retardataires sur le marché », a déclaré Dhiraj Jain, directeur du groupe Mahagun.

