Les agents immobiliers sur un terrain solide après avoir affronté la morosité pandémique ; espérons 2022 ensoleillé avec de meilleures ventes

Une base solide a été jetée cette année pour la relance du secteur immobilier indien, qui devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, contre 200 milliards de dollars l’année précédant la pandémie.

Le secteur immobilier indien a connu un rebond par rapport au ralentissement de 2020, les ventes de logements ayant augmenté de plus de 50 %. Les performances, bien que inférieures aux niveaux d’avant COVID, incitent les promoteurs immobiliers à espérer des gains plus importants au cours de la nouvelle année et le début d’un long cycle de hausse.

Consolidation de la demande envers des promoteurs réputés, offre de logements neufs disciplinée, changement d’attitude des consommateurs envers l’accession à la propriété avec une préférence pour des appartements plus grands et de meilleure qualité et adoption plus rapide des technologies numériques par les constructeurs sont quelques-unes des tendances observées au cours de l’année qui augurent bien de la croissance globale de le secteur immobilier indien.

L’année a commencé sur une note positive pour le marché résidentiel, car les ventes ont été fortes au cours de la période janvier-mars, aidées par une demande refoulée, des taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers, des droits de timbre plus bas offerts par certains États et des remises de développeurs à court de liquidités.

Juste au moment où les constructeurs ont commencé à penser que «le pire est passé», le pays a connu une deuxième vague de COVID beaucoup plus forte en avril-juin qui a eu un impact négatif sur la demande dans presque tous les secteurs de l’économie, y compris l’immobilier. Les ventes de logements sont restées modestes au deuxième trimestre de cette année civile mais ont fortement rebondi au deuxième semestre 2021.

La demande de propriétés résidentielles s’est encore consolidée vers des développeurs réputés et de confiance ayant des antécédents impeccables dans la livraison de projets.

Presque tous les grands promoteurs cotés en bourse ont signalé une forte augmentation de leur nombre de réservations de ventes au cours du trimestre de septembre, alimentant une reprise des actions immobilières.

En conséquence, les ventes de logements dans sept grandes villes, qui ont diminué de 47% l’année dernière pour atteindre 1,38 lakh, ont augmenté de 56% jusqu’au 10 décembre 2021 par rapport aux chiffres de l’année dernière, selon les données compilées par le consultant immobilier Anarock. La société de courtage immobilier PropTiger a prévu une croissance d’au moins 15 à 20 % des ventes de logements cette année.

Les prix des propriétés résidentielles étaient dans l’ensemble stables en 2021, mais les taux pourraient s’apprécier de 5 à 10 % l’année prochaine en raison d’une forte augmentation des coûts des intrants.

» 2021 a été l’une des années décisives pour l’immobilier, car le secteur a rebondi après avoir fait preuve de beaucoup de résilience, d’innovation et de performances « , a déclaré à PTI le président du CREDAI, Harshvardhan Patodia. « Nous pensons que 2022 sera l’année de l’immobilier compte tenu de la croissance durable que l’industrie a affichée en 2021 et de sa contribution à la reprise économique en ces temps difficiles », a-t-il déclaré.

Décrivant l’année 2021 comme une « année de reprise », le président de la NAREDCO, Rajan Bandelkar, a déclaré que « la baisse du nombre de cas et le regain d’intérêt des acheteurs de maison ont ouvert la voie à une reprise durable ».

Pour faciliter la reprise du secteur immobilier, le gouvernement, dans le budget de cette année, a prolongé d’un an jusqu’au 31 mars 2022 la déduction fiscale supplémentaire de Rs 1,5 lakh sur les intérêts payés sur les prêts au logement pour l’achat de logements abordables.

La déduction supplémentaire de Rs 1,5 lakh en plus de Rs 2 lakh a été introduite dans le budget 2019. Cela a été autorisé pour ceux qui achetaient des maisons pour la première fois et pour un coût allant jusqu’à Rs 45 lakh.

Parmi les autres segments de l’immobilier, les activités de bureaux et de centres commerciaux n’ont pas connu de reprise comme le secteur du logement. Cependant, la demande d’espaces d’entreposage et d’espaces industriels devrait atteindre le niveau de 2019 à 36 millions de pieds carrés dans les 8 principales villes. Les projets de centres de données sont apparus comme de nouvelles opportunités pour les agents immobiliers avec une utilisation accrue des plateformes numériques par le grand public.

Alors que la plupart des entreprises restent prudentes quant à l’expansion de leurs activités, les nouvelles locations de bureaux sont restées modérées. La politique de travail à domicile (WFH) pour les employés est restée un obstacle à la croissance du marché des bureaux.

Les espaces de bureaux gérés ont gagné du terrain alors que les entreprises cherchaient à réduire leurs risques, mais les centres de cohabitation traditionnels ont eu du mal. Les écoles, les collèges et les bureaux restant fermés pendant la majeure partie de l’année, le segment du coliving était en détresse.

Le consultant immobilier mondial JLL s’attend à ce que la location nette d’espaces de bureaux reste presque stable à environ 25 millions de pieds carrés cette année dans sept grandes villes. Il faudrait au moins deux ans pour atteindre le niveau de 2019, qui a enregistré une location nette record de bureaux à 47,8 millions de pieds carrés. Malgré la pandémie, l’année a été marquée par des activités décentes sur le marché des capitaux. Le troisième Real Estate Investment Trust (FPI) indien – Brookfield India Real Estate Trust – a été inscrit en février après une émission publique réussie de Rs 3 800 crore.

En avril, Macrotech Developers, anciennement Lodha Developers, a levé 2 500 crores de roupies grâce à son offre publique initiale (IPO) tandis que Shriram Properties a levé 600 crores de roupies ce mois-ci lors de sa première émission publique.

Grâce à la voie de placement institutionnel qualifié (QIP), Macrotech Developers et Godrej Properties ont levé 4 000 crores de Rs et 3 750 crores de Rs, respectivement, en vendant des actions à des investisseurs institutionnels.

Après avoir levé des fonds via QIP, Godrej Properties a annoncé son intention d’investir plus d’un milliard de dollars US au cours des deux prochaines années pour acquérir et développer de nouveaux projets.

La plate-forme immobilière NoBroker.com a levé 210 millions USD (crore Rs 1 575) auprès d’investisseurs à une valorisation de 1 milliard USD pour devenir la première licorne du secteur des proptech.

La société d’investissement mondiale Blackstone a acquis Embassy Industrial Parks de Warburg Pincus et de la société immobilière Embassy Group dans le cadre d’un gros contrat estimé à 5 250 crores de roupies. Néanmoins, les investissements institutionnels dans l’immobilier devraient chuter de 20% à 4 milliards USD cette année sur une base plus élevée, selon les données de JLL.

Entre autres développements, les prêteurs de Jaypee Infratech ont approuvé l’offre du groupe Suraksha d’acquérir la société immobilière endettée par le biais d’une procédure d’insolvabilité, mais le National Company Law Tribunal (NCLT) n’a pas encore donné son signal vert. Les acheteurs de maison Jaypee devront attendre plus longtemps pour prendre possession de leurs appartements réservés. Idem pour les propriétaires fonciers d’Unitech Ltd, dont le contrôle de gestion a été repris par le gouvernement l’an dernier.

Ce mois-ci, Darwin Platform Infrastructure Ltd (DPIL), basée à Mumbai, a déclaré que son offre d’acquisition de Lavasa Corporation via le processus d’insolvabilité a été approuvée par les prêteurs de la société criblée de dettes.

« Le marché immobilier résidentiel indien semble s’être engagé dans un cycle haussier à long terme », a déclaré le président d’Anarock, Anuj Puri. « 2022 s’en tirera très probablement mieux que 2021. »

