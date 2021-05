Les agents interceptent une réserve de cocaïne d’un million de dollars ⋆ 10z virale

CAMP PENDLETON, Californie – Des agents de la patrouille frontalière américaine du secteur de San Diego ont arrêté mercredi un homme avec plus de 70 livres de cocaïne cachés dans son véhicule.

Vers 12 h 30, des agents de la patrouille frontalière américaine sur l’Interstate 5 ont arrêté un camion Ford Ranger près de la sortie de Basilone Road. Un agent de la patrouille frontalière américaine a effectué un reniflement canin du véhicule et le chien a été alerté.

À la suite de l’alerte, les agents ont fouillé le camion et découvert des dizaines de paquets dissimulés dans deux boîtes à outils. Une boîte à outils se trouvait à l’intérieur de la cabine de ramassage et la seconde dans la plate-forme du camion. Le chauffeur, qui était un citoyen américain de 30 ans, et son véhicule ont été emmenés à un poste de patrouille frontalière voisin pour une enquête plus approfondie.

À la station, des agents ont sondé l’un des paquets, révélant une substance blanche et poudreuse qui a été testée positive pour la cocaïne. Les 29 paquets pesaient 70,21 livres et ont une valeur marchande estimée à 1 003 275 $.

Les agents des services d’immigration et des douanes aux États-Unis, les agents des enquêtes sur la sécurité intérieure ont été informés et ont pris la garde du chauffeur et des stupéfiants. Le véhicule a été saisi par la US Border Patrol.

«Les agents du secteur de San Diego ont saisi plus de 1 000 livres de cocaïne cet exercice», a déclaré l’agent de patrouille en chef Aaron Heitke. «Le fait de retirer ces drogues de nos rues protège les communautés américaines du monde entier. Je suis fier des efforts diligents de nos agents. »

Pour empêcher le trafic illicite d’êtres humains, de drogues et d’autres produits de contrebande, la US Border Patrol maintient un niveau élevé de vigilance sur les couloirs de sortie loin des frontières de notre nation. Pour signaler une activité suspecte à la US Border Patrol, contactez le secteur de San Diego au (619) 498-9900.

