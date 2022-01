Les agrégateurs d’aliments percevront 5% de TPS à partir du 1er janvier

En outre, les agrégateurs de taxis comme Uber et Ola devront percevoir 5 % de taxe sur les produits et services (TPS) pour la réservation de véhicules à 2 et 3 roues à compter du 1er janvier.

Les agrégateurs d’aliments comme Swiggy et Zomato devront percevoir et déposer la taxe au taux de 5% à partir de samedi, une décision qui élargira l’assiette fiscale car les vendeurs d’aliments qui sont actuellement en dehors du seuil de la TPS deviendront assujettis à la TPS lorsqu’ils seront fournis via ces plateformes en ligne. . À l’heure actuelle, les restaurants inscrits à la TPS perçoivent et déposent la taxe.

En outre, les agrégateurs de taxis comme Uber et Ola devront percevoir 5 % de taxe sur les produits et services (TPS) pour la réservation de véhicules à 2 et 3 roues à compter du 1er janvier. De plus, les chaussures, quels que soient les prix, seront taxées de 12 % à partir de samedi. Ce sont parmi les nombreux changements au régime de la TPS qui sont entrés en vigueur en cette nouvelle année 2022.

Toujours pour lutter contre l’évasion, la loi sur la TPS a été modifiée pour indiquer que le crédit de taxe sur les intrants ne sera désormais disponible qu’une fois que le crédit apparaîtra dans la GSTR 2B (déclaration d’achat) du contribuable. Un crédit provisoire de cinq pour cent, précédemment autorisé dans les règles de la TPS, ne sera plus autorisé après le 1er janvier 2022.

Bipin Sapra, partenaire fiscal d’EY en Inde, a déclaré que « ce changement aura un impact immédiat sur le fonds de roulement des contribuables qui bénéficient actuellement d’un crédit de 105 % du crédit de contrepartie. Le changement obligera également l’industrie à valider que les achats sont effectués auprès de fournisseurs authentiques et conformes.

Les autres mesures anti-évasion qui entreraient en vigueur à partir de la nouvelle année comprennent l’authentification Aadhaar obligatoire pour demander le remboursement de la TPS, le blocage de la possibilité de déposer GSTR-1 dans les cas où l’entreprise n’a pas payé d’impôts et déposé GSTR-3B dans le le mois précédent.

Actuellement, la loi restreint le dépôt de déclaration pour les fournitures sortantes ou GSTR-1 au cas où une entreprise ne produirait pas le GSTR-3B des deux mois précédents.

Alors que les entreprises déposent le GSTR-1 d’un mois donné avant le 11e jour du mois suivant, le GSTR-3B, par lequel les entreprises paient des impôts, est déposé de manière échelonnée entre le 20e et le 24e jour du mois suivant.

En outre, la loi sur la TPS a été modifiée pour permettre aux agents de la TPS de visiter les locaux pour récupérer les taxes dues sans préavis de justification, dans les cas où les taxes payées dans GSTR-3B sont inférieures en fonction du volume des ventes supprimées, par rapport aux détails de l’approvisionnement donnés. dans GSTR-1.

Sapra a déclaré que bien que l’amendement soit susceptible de freiner les pratiques abusives consistant à passer le crédit de taxe sur les intrants en déclarant dans GSTR-1 sans payer d’impôts dans GSTR 3B, de véritables différences dans GSTR-1 et GSTR 3B, telles que le report de notes de crédit non ajustées, sont susceptibles de faire face examen inutile.

Cette décision vise à réduire la menace d’une fausse facturation selon laquelle les vendeurs afficheraient des ventes plus élevées dans GSTR-1 pour permettre aux acheteurs de réclamer un crédit de taxe sur les intrants (ITC), mais signaleraient des ventes supprimées dans GSTR-3B pour réduire l’assujettissement à la TPS.

Le directeur exécutif de Nexdigm (impôt indirect) Saket Patawari a déclaré que les opérateurs de commerce électronique sont désormais tenus de payer la TPS à la place des restaurants et que l’assiette fiscale du gouvernement pourrait augmenter en raison de ce qui précède, car ces opérateurs seront assujettis à la TPS même pour les restaurants non enregistrés.

« Les opérateurs de commerce électronique peuvent être invités à s’enregistrer dans chaque État où se trouvent les restaurants même s’ils n’y sont pas présents et à se conformer à toutes les règles de la TPS même s’ils ne disposent d’aucune infrastructure dans l’État. Il peut devenir difficile de gérer les audits et les enquêtes dans tous les États, en particulier. pour les start-ups et les nouveaux opérateurs E-com », a ajouté Patawari.

Sapra a en outre déclaré que cet amendement élargirait également l’assiette fiscale, car les vendeurs d’aliments qui sont actuellement en dehors du seuil de la TPS deviendront assujettis à la TPS lorsqu’ils seront fournis via ces plateformes en ligne. Ainsi, les achats à partir de ces plateformes sont plus coûteux.

« Étant donné que les restaurants fournissent parfois des biens en même temps que des services de restauration, une facture peut comporter plusieurs paiements par plusieurs personnes et entraînerait donc une complexité des opérations. Cette pratique consistant à faire peser une charge sur les opérateurs de commerce électronique pour les fournitures effectuées par leur intermédiaire impose une charge supplémentaire à une plate-forme qui ne fait que faciliter la fourniture », a ajouté Sapra.

