Les agressions entre particuliers et les abus de la police font l’objet de plaintes pour racisme en Catalogne en 2020

Attaques et discrimination entre individus et abus de la police les plaintes pour racisme se sont concentrées sur la Catalogne en 2020, selon le rapport annuel «(In) visible, l’état du racisme en Catalogne» de l’entité SOS Racisme.

Le Service d’attention et de réclamation de l’organisation (SAiD) a servi 590 personnes l’année dernière, dont 418 pour la première fois et 172 cas des années précédentes. Parmi les 418 nouveaux cas, 182 ont été constitutifs du racisme, dont 99 ont été dénoncés.

Parmi les raisons pour lesquelles des personnes ont eu recours à ce service de soins, 50% correspondent à des agressions et discriminations entre individus (27%) et des agressions et abus des forces de sécurité publique (23%). Ces causes ils représentent également 28 et 19% des plaintes, respectivement.

L’entité a remarqué que pendant les mois de confinement strict, certains conflits se sont intensifiés voisins racistes et aussi identifications raciales par la police.

En effet, 54% des cas de discrimination entre individus ont été signalés étaient des conflits entre voisins et 21%, des conflits de rue. Concernant les abus policiers, 74% étaient liés à des identifications raciales.

Les plaintes diminuent

Le rapport note également qu’en 2020, les plaintes pour racisme ont été réduites. Parmi les 182 cas détectés, 88 n’ont pas été signalés, 46% contre 32% l’année précédente.

➡️ Notez que vous les exigez pendant l’état de l’alarme, c’est se concentrer sur les situations liées à la sécurité publique et privée, ajoutez jusqu’à 50%.

➡️ Enguany a augmenté le% de situations que vous ne signalez pas. Le recel cap au système génère de la démotivation et de la méfiance pic.twitter.com/mtXBR3cmj9 – Chat Sos Racisme (@SOSRacis) 18 mars 2021

La principale raison pour laquelle les personnes qui ont contacté le SAiD n’ont pas poursuivi le processus de plainte est, dans 39% des cas, méfiance envers le système, tel que rapporté par l’entité.

Une autre cause de sous-déclaration est la vulnérabilité des personnes qui utilisent ce service, une raison qui représente 27% des cas non signalés et qui a été aggravée par la pandémie.

«Lorsque le racisme s’ajoute à un ensemble de situations complexes liées, par exemple, à manque de documentation, la insécurité du travail, Les problèmes de logement, le chômage ou les problèmes de santé, augmentent les difficultés à localiser le plaignant afin d’engager toute procédure », précise l’entité.

D’autre part, la coordinatrice SAiD, Alícia Rodríguez, et la coordinatrice SOS Racisme Advocacy, Gemma Ferreón, ont expliqué que les abus de la police étaient particulièrement difficiles à signaler pendant la détention, car de nombreux migrants devaient de toute façon aller travailler pour pouvoir être payés, ce qui a provoqué des conflits avec la police à un moment où « il n’y avait ni personne ni témoin dans la rue, ce qui signifie l’impunité ».

Autres motifs de plainte

Outre les agressions entre individus et les abus de la police, d’autres raisons pour lesquelles les gens se sont tournés vers SAiD en 2020 étaient les discrimination dans l’accès aux droits sociaux(12%), discrimination dans les services privés (9%), agressions et abus de la part de la sécurité privée (8%), discours de haine (8%), discrimination dans l’emploi (7%), discrimination dans les services publics (5%) et l’extrême droite (1%) ).

Seuls 5% des plaignants étaient des immigrés en situation irrégulière

Concernant le profil des personnes desservies, 47% étaient des immigrés régularisés, 36% avaient la nationalité espagnole et seulement 5% étaient des immigrés en situation irrégulière.

« Cette situation nous amène à la conclusion que la stabilité administrative facilite le signalement de ces situations, et que nous n’identifions pas un grand nombre de situations dans les collectifs et groupes qui sont plus susceptibles de les subir », souligne SOS Racisme.

L’entité a également souligné que les personnes en situation administrative irrégulière ne font pas confiance au système et croient que s’ils signalent des abus ou de la discrimination, ils peuvent être expulsés dans votre pays d’origine.