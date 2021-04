Les agriculteurs américains ne devraient pas avoir besoin de l’autorisation de l’armée américaine pour faire pousser des cultures ⋆ .

Pendant près d’une décennie, le fermier californien Jack LaPant a été la cible d’une enquête et de poursuites de la part de l’armée américaine, qui a allégué que LaPant avait enfreint le Clean Water Act en cultivant une récolte de blé pour nourrir son bétail. Plus tôt cette année, LaPant a été en mesure de régler l’affaire pour faire sortir l’armée de ses cheveux, mais le règlement l’obligeait à donner à l’armée plus d’un million de dollars en argent et en valeur foncière. Ceci, malgré le fait que le gouvernement n’a jamais prouvé une seule allégation devant les tribunaux.

Aujourd’hui, la plupart d’entre nous tenons pour acquis que nous serons en mesure d’obtenir la nourriture que nous voulons lorsque nous irons à l’épicerie ou à notre restaurant préféré. Mais la réalité est qu’un approvisionnement alimentaire sûr, abondant et abordable dépend de personnes comme Jack LaPant – un fait que nous ne devons jamais oublier.

De nos jours, moins d’Américains gagnent leur vie dans l’agriculture, ce qui signifie que plus de travailleurs peuvent consacrer leur temps et leur énergie à d’autres activités productives.

L’agriculture moderne produit un surplus alimentaire substantiel, condition essentielle à la diversification et à la croissance d’une économie. Moins de 2 pour cent de la population américaine est maintenant engagée dans la production de la nourriture qui nourrit le reste d’entre nous, en grande partie grâce à la mécanisation, les progrès technologiques, l’amélioration des pratiques de gestion des terres et des cultures et d’autres innovations bienvenues.

Mais soyons clairs: malgré ces avancées, l’agriculture est toujours un travail exigeant, difficile, et nous devrions être reconnaissants à ceux qui se donnent pour mission de nourrir le reste d’entre nous. De plus, ce n’est pas un hasard si les économies libres produisent le plus grand excédent alimentaire. Les économies à planification centrale ont tendance à produire la famine. Il est nécessaire que les rares exploitants agricoles voient leurs biens et leurs droits économiques protégés. S’ils ne sont pas protégés, nous en paierons tous le prix à leurs côtés.

Jack LaPant a décidé il y a 45 ans de quitter son poste de compagnie d’électricité et de se lancer dans l’agriculture. Étant donné que LaPant n’avait aucune expérience personnelle ou familiale dans l’agriculture, il s’agissait pour le moins d’un changement de carrière inhabituel.

Il a déménagé sa famille d’Oakland dans une vallée isolée des Sierras et a appris à travailler la terre. Au fil des décennies, il s’est bâti un gagne-pain pour lui et ses enfants, tout en contribuant à l’approvisionnement alimentaire qui soutient le reste d’entre nous. Puis il s’est retrouvé en désaccord avec le gouvernement américain.

La préoccupation dans le cas de LaPant va au-delà des effets sur les opérations agricoles elles-mêmes. Une réglementation sévère et ruineuse de la part de l’armée de notre pays est une menace pour l’excédent alimentaire dont nous dépendons dans le cadre de la fondation de notre vie moderne.

N’oubliez pas que plus de 98% d’entre nous ont la liberté de faire tout ce que nos talents et nos opportunités nous permettent en raison des moins de 2% d’Américains qui produisent la nourriture dont le reste d’entre nous a besoin. Ce déséquilibre marque une différence radicale par rapport au reste du monde – dans le monde, environ 60 pour cent de la population se consacre à l’agriculture. Dans de nombreux pays moins développés, ce n’est pas parce que l’agriculture est la voie que les gens choisissent – c’est parce qu’ils n’ont pas du tout le choix s’ils ne veulent pas mourir de faim.

C’est pourquoi il est si insensé que les agriculteurs américains d’aujourd’hui aient besoin de l’autorisation de nos militaires pour cultiver et élever du bétail. L’agriculture nécessite des connaissances spécialisées sur des terres et des conditions météorologiques particulières, qui changent d’une saison à l’autre et d’une année à l’autre. Chaque agriculteur est confronté à des conditions différentes et a besoin de flexibilité pour faire ce qui fonctionne. Jack LaPant, même avec 45 ans d’expérience derrière lui, investit encore beaucoup de son temps pour apprendre tout ce qu’il peut sur le terrain spécifique qu’il cultive. Cette connaissance unique fait une différence dans la façon dont il aborde son entreprise agricole. Ses connaissances et son expertise spécifiques sur son territoire et son climat local sont à la base de son succès.

Pour l’armée, c’est tout le contraire. Il ne pourra jamais avoir la même vision et la même compréhension des conditions particulières de la terre dans un pays aussi vaste et géographiquement varié que les États-Unis. Pour l’armée, avec sa seule façon de faire les choses, il ne peut y avoir qu’un seul ensemble de règles, une meilleure façon de tout faire. C’est ainsi que fonctionnent les armées: avec uniformité au détriment de l’initiative individuelle et de la liberté. Cela fonctionne pour vaincre les armées des autres nations, mais cela ne fonctionnera jamais pour produire un surplus de nourriture.

Les abus que la famille LaPant et d’autres ont subis sont inacceptables. Cela ne doit pas être autorisé à continuer. Une nation qui demande à ses agriculteurs d’obtenir la permission de son armée pour cultiver de la nourriture ne jouira pas longtemps d’un surplus alimentaire ou de la liberté que ce surplus rend possible.

Nuire à la capacité des agriculteurs à produire un surplus alimentaire nous nuit à tous. Ils ont besoin de la liberté de cultiver pour que le reste d’entre nous puisse avoir la liberté de ne pas cultiver.