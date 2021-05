Les agriculteurs déterminés, le gouvernement têtu, dit P Chidambaram alors que l’agitation de la loi agricole prend fin six mois

P Chidambaram a déclaré que le gouvernement utilisait la pandémie COVID-19 pour donner une mauvaise tournure à l’agitation pour changer le discours en sa faveur. (PTI)

Le chef du Congrès, P Chidambaram, a déclaré aujourd’hui que le gouvernement devrait lancer une nouvelle série de consultations avec les agriculteurs. Il a dit que le Centre est têtu alors que les agriculteurs sont déterminés. «Si le gouvernement est au service du peuple, il devrait tenir compte de l’opinion publique, abroger les lois agricoles et entamer de nouvelles consultations», a déclaré Chidambaram.

Le député de Rajya Sabha a déclaré que le gouvernement utilisait la pandémie COVID-19 pour donner une mauvaise tournure à l’agitation pour changer le discours en sa faveur. «Alors que la manifestation des agriculteurs a pris fin 6 mois, le gouvernement utilise la pandémie pour retourner le discours en sa faveur. Le nouveau spin est “prolonger l’agitation au milieu d’une pandémie est inadmissible” », a déclaré Chidambaram.

Alors que la manifestation des agriculteurs a pris fin 6 mois, le gouvernement utilise la pandémie pour retourner le discours en sa faveur La nouvelle tournure est “prolonger l’agitation au milieu d’une pandémie est inadmissible” – P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 28 mai 2021

«La contre-indication évidente est que« prolonger les lois agricoles controversées au milieu d’une pandémie est inadmissible ». Les agriculteurs sont déterminés, le gouvernement est têtu », a-t-il ajouté.

La manifestation des agriculteurs est entrée dans son septième mois alors que le 26 mai marquait six mois d’agitation. Alors que les agriculteurs ont observé une «journée noire» le 26 mai, les dirigeants de l’opposition ont réitéré leur soutien au mouvement.

Les agriculteurs campent aux frontières de Delhi et manifestent à travers le Pendjab et l’Haryana depuis le 26 novembre de l’année dernière contre les nouvelles lois agricoles adoptées par le Centre – la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), l’autonomisation et la protection des agriculteurs) Accord sur la loi de 2020 sur l’assurance des prix et les services agricoles et la loi de 2020 sur les produits de base essentiels (amendement).

Récemment, alors que le gouvernement de Haryana a déclaré que le mouvement vers et depuis les sites de protestation était l’une des raisons de la propagation du COVID-19 dans les zones rurales, le gouvernement du Pendjab a exhorté les syndicats agricoles à annuler leur marche à la suite du COVID-19. . D’un autre côté, les agriculteurs ont refusé de rentrer, exhortant le Centre à abroger les lois et à fournir une garantie légale au MSP.

