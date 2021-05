Les agriculteurs du Maharashtra s’inquiètent de la hausse des prix des engrais

Les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture ont déclaré que la question relevait entièrement de la compétence du Centre.

Les agriculteurs du Maharashtra ont fait part de leurs inquiétudes face à la hausse des prix des engrais et ont demandé l’aide du gouvernement avant la prochaine saison des semis, les prix ayant augmenté de 600 à 700 Rs par sac, soit une hausse de 55% par rapport au mois précédent.

Un responsable du département de l’agriculture a déclaré que les prix sur le marché intérieur avaient augmenté à mesure que les engrais phosphatés et potassiques (P&K) étaient devenus plus chers sur le marché international. Selon des responsables de l’industrie, les engrais chimiques sont rarement produits en Inde. La plupart des matières premières doivent être importées et seuls les engrais prêts à l’emploi comme le DAP sont importés. La potasse n’est pas disponible dans notre pays et doit être importée d’Israël, de Jordanie et du Canada.

L’engrais DAP de l’IFFCO est maintenant au prix de Rs 1 900 par sac. Le prix précédent était de Rs 1 300 par sac. De même, le prix du NPK 10-26-26 est passé de 1 100 Rs par sac à 1 500 Rs par sac et les prix du NPK 12-32-16 sont passés à 1 850 Rs par sac contre 1 250 Rs par sac.

Le ministre de l’Agriculture du Maharashtra, Dadaji Bhuse, a déclaré que l’État avait écrit au Centre pour réduire les prix. Notamment, le Centre a récemment déclaré qu’il envisageait des subventions pour compenser la hausse des prix mondiaux des matières premières des engrais P&K dans le but d’assurer leur disponibilité aux agriculteurs à des taux subventionnés dans tout le pays.

Le chef du parti nationaliste du Congrès, Sharad Pawar, a écrit au ministre de l'Union européenne des produits chimiques et des engrais, DV Sadananda Gowda, pour demander une réduction de l'augmentation des prix. Les agriculteurs sont ébranlés par «l'une des pires crises de tous les temps» alors que la pandémie de coronavirus a eu un impact sur les moyens de subsistance des gens, a-t-il déclaré dans la lettre.

Le groupe d’agriculteurs Swabhimani Shetkari Sanghatana (SSS) a pris une position agressive contre la décision du Centre d’augmenter les prix. Raju Shetty, président de la tenue, a annoncé qu’une manifestation serait enregistrée le 20 mai. Un e-mail contenant les signatures de lakhs d’agriculteurs pour retirer la hausse des prix sera envoyé au Premier ministre Narendra Modi, a-t-il dit.

Anil Ghanwat, président de Shetkari Sanghatana, a déclaré que la hausse des prix n’est pas quelque chose que les agriculteurs peuvent se permettre actuellement. Il faut penser qu’il n’est pas possible d’engager une telle dépense supplémentaire quand il n’y a pas de revenu disponible pendant quelques années.

Pendant ce temps, afin d’éviter une pénurie d’urée pendant la saison du kharif, le gouvernement du Maharashtra, pour la première fois, constituera un stock de 1,5 lakh. Bhuse a déclaré que le stock tampon sera créé dans tous les districts dans les 15 prochains jours. Le ministre a déclaré qu’il y avait des pénuries dans quelques districts l’année dernière et pour éviter une situation similaire, il a été décidé de constituer un stock de 1,5 lakh d’urée cette saison.

