Les agriculteurs indiens ont affronté Modi et ont gagné. Que se passe-t-il maintenant ?

Dans un renversement surprise qui fait suite à plus d’un an de manifestations incessantes, le Premier ministre indien Narendra Modi a accepté d’abroger trois lois controversées affectant l’industrie agricole du pays.

Les lois, qui ont déclenché un mouvement de protestation massif après leur adoption en septembre 2020, étaient conçues pour moderniser l’industrie agricole indienne – mais les agriculteurs indiens et d’autres critiques ont déclaré qu’ils avantageraient les entreprises aux dépens des agriculteurs.

La décision de Modi de reculer est une victoire clé pour les agriculteurs, dont les protestations se sont concentrées sur la capitale indienne de New Delhi, et un signe d’insatisfaction croissante à l’égard du parti de plus en plus nationaliste hindou Bharatiya Janata, dirigé par Modi.

« Aujourd’hui, je demande pardon à mes compatriotes et dis avec un cœur pur et un esprit honnête qu’il y a peut-être eu des lacunes », a déclaré Modi dans un discours télévisé à la nation vendredi annonçant la décision.

C’était une démonstration inhabituelle de contrition pour Modi, sous la direction duquel l’Inde est devenue de plus en plus autoritaire au cours des sept années écoulées depuis son entrée en fonction – et un beau théâtre politique, selon Angana Chatterji, anthropologue à l’Université de Californie. Berkeley.

« Tout en promettant d’abroger trois lois, M. Modi ne s’est pas excusé pour ses politiques structurellement et socialement défectueuses », a déclaré Chatterji. « Reculant face à la dissidence prolifique et soutenue des agriculteurs, Modi a admis seulement avoir négligé et négligé la manière dont les politiques étaient transmises. »

Le gouvernement de Modi a précédemment ignoré les critiques de certaines de ses politiques les plus alarmantes. La communauté internationale a condamné son annexion en 2019 du Cachemire – une région contestée à majorité musulmane divisée entre l’Inde, le Pakistan et la Chine – qui était néanmoins dirigée par son propre gouvernement d’État jusqu’à ce que Modi modifie la constitution indienne, abolissant l’autonomie de longue date du Cachemire et forçant le citoyens du territoire indien dans un black-out des communications et de l’information de plusieurs mois.

Pourtant, les lois agricoles – trois textes législatifs distincts conçus collectivement pour moderniser le secteur agricole indien – se sont avérées profondément controversées, et Modi, déjà critiqué pour la réponse catastrophique de l’Inde à la pandémie de Covid-19, finalement reculé.

Les lois promettaient d’ouvrir le marché agricole aux acheteurs commerciaux, par opposition au système actuel des marchés publics achetant les produits des agriculteurs et leur garantissant effectivement un revenu minimum. Mais comme l’a expliqué Jariel Arvin de Vox en décembre 2020, les agriculteurs craignaient que cela ne les soumette aux caprices du marché et des grandes entreprises et rende plus difficile leur gagne-pain.

Selon Arvin :

Bien que le gouvernement ait déclaré qu’il ne baissera pas les prix de soutien minimum pour les cultures essentielles comme les céréales, que le gouvernement indien a fixées et garanties pendant des décennies, les agriculteurs craignent qu’ils ne disparaissent. Sans eux, les agriculteurs croient qu’ils seront à la merci de grandes entreprises qui paieront des prix extrêmement bas pour les cultures essentielles, les plongeant dans la dette et la ruine financière.

Comme le montrent les manifestations d’un an et le retrait de Modi du problème, les promesses du gouvernement de stabilité continue et de nouvelles opportunités de marché n’ont finalement pas pu influencer les agriculteurs indiens, qui sont souvent déjà endettés et manquent de sources alternatives de revenus. Selon la Brand India Equity Foundation, 58 pour cent de la population indienne dépend de l’industrie agricole pour sa subsistance – et comme l’explique Arvin, l’Inde a du mal à fournir des emplois raisonnables dans des secteurs alternatifs, malgré le fait que l’agriculture ne rapporte qu’environ 18 pour cent des PIB de l’Inde.

Au-delà d’être simplement une victoire pour les agriculteurs défavorisés de l’Inde, cependant, la contrition de Modi raconte une histoire plus importante sur son gouvernement, ses récents échecs et l’état de la démocratie indienne en déclin.

Les agriculteurs indiens sont un bloc puissant dans une position économique précaire

Le système agricole indien fonctionne depuis des décennies dans le cadre d’un système de subventions – les agriculteurs cultivent des aliments et d’autres produits agricoles et le gouvernement les achète à un prix spécifique aux agriculteurs pour les vendre à l’intérieur ou à l’exportation, leur assurant un revenu garanti. Étant donné que la plupart des agriculteurs indiens – 82 % en 2018, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – sont de petits agriculteurs familiaux et non de grandes exploitations agricoles, leurs revenus sont extrêmement précaires et dépendent de la capacité du gouvernement à fournir un revenu de base minimum pour leurs récoltes.

Avant la controverse sur les lois agricoles, les agriculteurs indiens étaient déjà aux prises avec des suicides – parfois en raison d’une dette insurmontable, de mauvaises récoltes et de la volatilité des prix des denrées alimentaires. Ce genre de désespoir, combiné avec peu d’alternatives pour les carrières qui peuvent soutenir adéquatement une famille, en particulier dans les zones rurales du pays, a mis les agriculteurs dans une position intenable exacerbée par les tentatives de réformes agricoles de l’année dernière.

Comme Sadanand Dhume, chercheur résident à l’American Enterprise Institute et expert de l’Asie du Sud, l’a expliqué à Vox à la fin de l’année dernière, le système agricole de l’Inde – et son économie en général – nécessite des changements importants afin de suivre le rythme des marchés mondiaux et de fournir un niveau de vie adéquat pour la population indienne.

« Si l’économie créait des emplois, il n’y aurait pas autant d’anxiété », a déclaré Dhume. Cependant, « parce que la création d’emplois [in India] a été si faible que l’idée de perdre la garantie est déstabilisante pour les agriculteurs.

Des manifestations massives ont commencé peu après l’adoption des lois, avec des agriculteurs de tout le pays – y compris le Pendjab, l’un des principaux fournisseurs de céréales du pays, et l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé – se rassemblant en dehors de New Delhi.

La couverture médiatique internationale des manifestations a attiré l’attention sur la cause des agriculteurs, tout comme les commentaires de célébrités occidentales comme Rihanna et la militante pour le climat Greta Thunberg, et les manifestants ont construit des campements qui sont restés tout l’hiver, malgré des violences occasionnelles et une vague mortelle de cas de Covid-19 .

Selon Harinder Happy, porte-parole de Samyukta Kisan Morcha, le Front uni des syndicats d’agriculteurs, « au moins 670 manifestants sont morts » pendant la durée des manifestations pour un certain nombre de causes, notamment l’exposition, Covid-19 et le suicide.

En octobre de cette année, quatre manifestants sont également morts lorsqu’une voiture immatriculée au nom d’un ministre du gouvernement a percuté une foule de manifestants dans l’Uttar Pradesh ; auparavant, les agriculteurs avaient commencé à suivre les politiciens du BJP alors qu’ils faisaient campagne dans l’Uttar Pradesh dans le prolongement du mouvement de protestation centré sur New Delhi.

La mort des réformes agricoles est une concession rare du gouvernement Modi

Le renversement de Modi sur les lois agricoles est inhabituel pour un homme fort qui a fait adopter une législation qui viole les droits de l’homme et a déjà fait l’objet d’une condamnation internationale.

Sous Modi, l’Inde a connu une montée du nationalisme hindou, avec des conséquences mortelles pour les minorités religieuses du pays. Ce nationalisme s’est traduit par un succès politique pour Modi – il a été réélu en 2019 par un glissement de terrain sur une plate-forme ouvertement « hindoue d’abord », comme l’AP l’a décrit à l’époque. Mais la réponse de son gouvernement à la crise de Covid-19 – d’abord en fermant une grande partie de l’économie indienne, puis en minimisant les souffrances généralisées alors que les crématoriums et les hôpitaux débordaient pendant la deuxième vague meurtrière du pays – a affaibli sa position à l’échelle nationale.

Cette faiblesse a été soulignée plus tôt cette année dans l’État indien du Bengale occidental, où le BJP de Modi a perdu de manière décisive lors des élections locales qui ont vu Covid-19 devenir un problème majeur, et les inquiétudes concernant les lois agricoles devenant une vulnérabilité politique supplémentaire peuvent avoir poussé la décision de Modi à redescend maintenant.

« L’abrogation, qui si elle est adoptée recadrera partiellement sa politique économique dommageable, intervient face aux prochaines élections de l’Uttar Pradesh de 2022 », a déclaré Chatterji à Vox par courrier électronique. « Gagnant [Uttar Pradesh] est hyper critique pour que le nationaliste hindou BJP poursuive son expérience de nationalisme absolu en Inde.

Les manifestants de l’Uttar Pradesh et du Pendjab ont déjà montré une opposition énergique à la politique du BJP et une capacité à organiser une infraction crédible contre eux – et certains experts disent que la décision de Modi de changer de cap maintenant pourrait ne pas suffire à réparer les dommages déjà causés.

« Le gouvernement est susceptible de faire passer cela comme le Premier ministre écoutant le peuple, mais après un an de dures protestations, d’acrimonie et de violence, il va être difficile de faire adhérer cette notion », Gilles Verniers, professeur de sciences politiques à l’université Ashoka. en Inde, a déclaré l’AP cette semaine.

Malgré ses faux pas, cependant, Modi semble susceptible de rester au pouvoir pour le moment. « Bien que cela présente une ouverture pour l’opposition politique, il reste à voir si le Parti du Congrès en difficulté et ses alliés peuvent galvaniser un retour », a déclaré Chatterji.

Le succès des manifestations contre la loi agricole pourrait cependant marquer un changement : étant donné la grande proportion des près de 1,4 milliard d’habitants de l’Inde qui sont engagés dans l’industrie agricole, le mouvement avait certainement les chiffres pour monter un sérieux défi, et Happy, les agriculteurs porte-parole du syndicat, affirme que les manifestants ont construit un mouvement soutenu pour répondre aux demandes du secteur agricole.

« Le secteur agricole indien, les agriculteurs et les ouvriers agricoles traversent une crise profonde », a déclaré Happy. « Notre priorité est donc de travailler intensément pour la cause des agriculteurs et des ouvriers agricoles. »

La manifestation « ne concernait pas seulement [repealing] les lois, nous avions également d’autres demandes », a-t-il déclaré à Vox, y compris une législation visant à inscrire un prix de soutien minimum pour les produits agricoles. « Ces demandes sont toujours en attente. »

Actuellement, le parlement indien doit se réunir plus tard ce mois-ci, date à laquelle Modi a déclaré vendredi que les législateurs « entameraient la procédure » d’abrogation des lois.

Dans son discours de vendredi annonçant la fin des nouvelles lois agricoles, Modi a également déclaré aux manifestants qu’ils pouvaient rentrer chez eux et les a exhortés à « repartir à zéro » ; comme Happy l’a dit à Vox, cependant, cela n’arrivera pas de si tôt.

« Nous avons eu une réunion du comité central aujourd’hui et avons préparé quelques résolutions », a déclaré Happy, et une autre réunion de l’Organe général du United Farmers Front sur les prochaines étapes du groupe est prévue dimanche – le tout pendant que les manifestants restent à la périphérie de Delhi. , avec l’intention d’agiter jusqu’à ce que les lois soient abrogées et que le reste de leurs revendications soit satisfait.

« Nous continuerons à nous battre jusque-là », a déclaré Happy à Vox.