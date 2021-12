Les agriculteurs mettent fin à la manifestation : chronologie des événements qui ont marqué l’agitation d’un an

Le chef des agriculteurs Shiv Kumar Kakka a déclaré qu’il s’agissait d’une victoire historique pour les agriculteurs.

Les syndicats agricoles ont annulé aujourd’hui leur manifestation d’un an après que le Centre leur a envoyé une proposition écrite acceptant leurs demandes « de principe ». Le chef des agriculteurs Balbir Singh Rajewal a déclaré aujourd’hui que Samyukta Kisan Morcha tiendra une réunion d’examen le 15 janvier pour décider de la suite à donner. Rajewal a déclaré que les agriculteurs participeront aux marches de la victoire le 11 décembre tout en rentrant chez eux. Le leader paysan Gurnam Singh Chaduni a déclaré que si leurs demandes ne sont pas satisfaites avant le 15 janvier, ils pourraient prendre un appel pour reprendre la manifestation.

Le chef des agriculteurs Shiv Kumar Kakka a déclaré qu’il s’agissait d’une victoire historique pour les agriculteurs. Il s’est également excusé auprès des personnes qui ont rencontré des problèmes en raison des manifestations qui ont duré plus d’un an. Le Samyukt Kisan Morcha a déclaré qu’une prière spéciale sera offerte au Temple d’Or le 13 décembre.

Alors que les agriculteurs ont annulé leur agitation, voici une chronologie de la manifestation :

5 juin 2020 : Le gouvernement promulgue trois lois agricoles.

14 septembre 2020 : Ordonnance déposée au Parlement.

17 septembre 2020 : Ordonnance adoptée à Lok Sabha au milieu des protestations de l’opposition.

20 septembre 2020: Ordonnance adoptée à Rajya Sabha par vote vocal au milieu des protestations de l’opposition.

24 septembre 2020 : les agriculteurs du Pendjab ont annoncé un roko ferroviaire de trois jours.

25 septembre 2020 : des agriculteurs de toute l’Inde manifestent en réponse à un appel du Comité de coordination All India Kisan Sangharsh (AIKSCC).

26 septembre 2020 : Le Shiromani Akali Dal (SAD) quitte l’Alliance démocratique nationale à cause des factures agricoles.

27 septembre 2020 : les projets de loi agricoles ont reçu l’assentiment présidentiel et notifiés dans la Gazette de l’Inde et deviennent des lois agricoles.

25 novembre 2020 : les syndicats d’agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana appellent à un mouvement « Delhi Chalo » ; autorisation refusée par la police de Delhi en raison des protocoles Covid.

26 novembre 2020 : des agriculteurs marchant vers Delhi sont confrontés à des canons à eau et à des gaz lacrymogènes alors que la police tentait de les disperser dans le district d’Ambala à Haryana.

28 novembre 2020 : le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a proposé de s’entretenir avec les agriculteurs dès qu’ils quitteraient les frontières de Delhi et se rendraient sur le site de manifestation désigné à Burari. Cependant, les agriculteurs ont rejeté l’offre.

3 décembre 2020 : Le gouvernement a tenu le premier cycle de pourparlers avec les représentants des agriculteurs mais la réunion est restée peu concluante.

5 décembre 2020 : La deuxième série de pourparlers entre les agriculteurs et le Centre est également restée peu concluante.

8 décembre 2020 : les agriculteurs lancent un appel pour Bharat Bandh. Les agriculteurs d’autres États ont également apporté leur soutien à l’appel.

9 décembre 2020 : les dirigeants agriculteurs rejettent la proposition du gouvernement de l’Union de modifier les trois lois litigieuses.

11 décembre 2020 : Bharatiya Kisan Union (BKU) déplace la Cour suprême contre les lois agricoles.

13 décembre 2020 : le ministre de l’Union, Ravi Shankar Prasad, aurait été impliqué dans les manifestations des agriculteurs.

30 décembre 2020 : Le sixième cycle de pourparlers entre le gouvernement et les dirigeants agricoles voit des progrès.

4 janvier 2021 : Le septième cycle de pourparlers entre le gouvernement et les dirigeants agricoles reste également non concluant, le Centre n’acceptant pas d’abroger les lois agricoles.

7 janvier 2021 : Le SC accepte d’entendre les pétitions contestant les nouvelles lois et celles contre les manifestations du 11 janvier.

11 janvier 2021 : Le SC dénonce le Centre pour sa gestion de la manifestation des agriculteurs.

12 janvier 2021 : Le CS suspend l’application des lois agricoles ; met en place un comité de quatre membres pour faire des recommandations sur la législation.

26 janvier 2021 : Le jour de la République, des milliers de manifestants affrontent la police lors du défilé de tracteurs convoqué par les syndicats d’agriculteurs. Au Fort Rouge, des biens sont endommagés. Un manifestant meurt dans le chaos.

29 janvier 2021 : Le gouvernement propose de suspendre les lois agricoles pendant un an et demi et met en place un comité mixte pour discuter de la législation. Les agriculteurs, rejettent la proposition.

5 février 2021 : la cellule de cybercriminalité de la police de Delhi enregistre un FIR contre les créateurs d’une « boîte à outils » sur les manifestations des agriculteurs, qui a été partagée par l’écologiste adolescente Greta Thunberg.

6 février 2021 : les agriculteurs protestataires organisent un « Chakka Jam » à l’échelle nationale, ou barrage routier, pendant trois heures, de midi à 15 heures.

6 mars 2021 : les agriculteurs accomplissent 100 jours aux frontières de Delhi.

8 mars 2021 : Des coups de feu sont tirés près du site de protestation frontalier de Singhu. Personne n’est blessé.

15 avril 2021 : le député de l’Haryana, Dushyant Chautala, écrit au Premier ministre Narendra Modi pour l’exhorter à reprendre les discussions avec les agriculteurs.

27 mai 2021 : Les agriculteurs observent une « journée noire » pour marquer six mois d’agitation et brûlent des effigies du gouvernement.

5 juin 2021 : Les agriculteurs protestataires observent le Sampoorn Krantikari Diwas (jour de la révolution totale) pour marquer la première année de la promulgation des lois agricoles.

26 juin 2021 : Les agriculteurs marchent vers Delhi pour marquer sept mois de protestation contre les lois agricoles.

22 juillet 2021 : Environ 200 agriculteurs protestataires lancent une « session de mousson » parallèle, Kisan Sansad, près du Parlement.

7 août 2021 : les chefs de 14 partis d’opposition se réunissent au Parlement et décident de rendre visite à Kisan Sansad au Jantar Mantar de Delhi.

5 septembre 2021 : à quelques mois des élections dans l’Uttar Pradesh, défiant la NDA dirigée par le BJP, les dirigeants agriculteurs organisent une grande démonstration de force à Muzaffarnagar.

22 octobre 2021 : Le SC observe qu’il n’était pas contre le droit des personnes de manifester même sur des questions qui sont en instance, mais précise que de tels manifestants ne peuvent pas bloquer les routes publiques indéfiniment.

29 octobre 2021 : La police de Delhi commence à lever les barricades à la frontière de Ghazipur, où les agriculteurs protestent contre les lois agricoles du Centre.

19 novembre 2021 : Le Premier ministre Narendra Modi annonce l’abrogation des lois agricoles. Les agriculteurs restent fermes sur l’agitation continue exigeant que leurs autres demandes soient satisfaites.

7 décembre 2021 : le Centre envoie une ébauche de proposition aux agriculteurs acceptant certaines de leurs demandes.

8 décembre 2021 : les agriculteurs renvoient une proposition invoquant des défauts, exigent qu’une communication officielle du papier à en-tête du gouvernement leur soit envoyée.

9 décembre: le centre envoie une nouvelle proposition, les dirigeants des agriculteurs se réunissent et décident d’annuler les manifestations, fixent la date limite du 11 décembre pour évacuer les frontières.

(Avec entrée PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.