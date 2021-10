Les agriculteurs noirs ripostent au Texas pour plus de 5 milliards de dollars d’allégement de la dette

Un groupe d’agriculteurs noirs du Texas a déposé une requête en intervention dans le cadre d’une bataille judiciaire fédérale portant sur un allégement de la dette de 5 milliards de dollars. (Photo : Fotolia)

Un groupe d’agriculteurs noirs a déposé une requête en intervention dans le cadre d’une bataille judiciaire fédérale du Texas concernant un allégement de la dette de 5 milliards de dollars pour les agriculteurs de couleur.

La motion a été déposée cette semaine par la Fédération des coopératives du Sud/Fonds d’aide aux terres, et elle comprend des déclarations de six agriculteurs alléguant une discrimination des programmes d’aide fédéraux, selon Politico.

Comme indiqué précédemment, en juin, le juge Marcia Morales Howard de la Middle District Court de Floride a statué en faveur d’une action en justice intentée contre un programme d’annulation de prêt pour les agriculteurs noirs écrit au président Joe BidenPlan de sauvetage américain. Fermier blanc Scott Wynn a allégué qu’il avait une dette de prêt et qu’il avait également connu des difficultés financières en raison de la pandémie de coronavirus.

Un autre juge fédéral, Reed O’Connor, a émis une injonction préliminaire contre le programme en juillet et a ordonné que tous les paiements aux agriculteurs noirs inscrits dans le plan de mars de Biden soient suspendus jusqu’à ce que les poursuites soient résolues. D’autres juges de Floride et du Wisconsin ont également rendu des ordonnances à son encontre.

À l’occasion de la Journée nationale des agriculteurs, découvrez comment les Noirs qui travaillaient comme agriculteurs ont continué à se heurter à des obstacles systémiques même après la fin de l’esclavage – et le font toujours aujourd’hui. pic.twitter.com/1qkYfPHeEO – AJ+ (@ajplus) 12 octobre 2021

Quelques semaines seulement après l’adoption du plan de sauvetage, le tout premier procès, Miller v. Vilsack, a été déposé au Texas par le commissaire à l’agriculture de l’État, Sid Miller, qui a fait valoir que le programme était discriminatoire à l’égard des agriculteurs blancs. Son procès est soutenu par l’ancien conseiller de Trump Stephen Miller.

Les fermiers noirs cherchent à intervenir dans le procès, affirmant que le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack, la cible du procès initial, et le ministère de la Justice ne défendrait pas le programme aussi agressivement qu’ils le feraient.

« Ses membres réalisent les avantages du programme et que la constitutionnalité des programmes de justice raciale soit respectée », ont écrit les avocats du groupe du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi.

« Bien que les membres de la Fédération seront les plus touchés par l’issue de cette affaire, le dossier est actuellement dépourvu d’histoires ou de récits d’agriculteurs noirs ou d’autres agriculteurs de couleur », affirment-ils, estimant « il est certain que la Fédération présentera le cas de discrimination gouvernementale passée de manière plus complète et convaincante que le gouvernement ne l’a fait à ce jour.

Les démocrates au Congrès à la recherche de moyens de contourner les poursuites cherchent maintenant à modifier le programme pour qu’il soit ouvert à une liste d’agriculteurs «en difficulté économique» et «à risque» qui inclurait également les Blancs.

Les défenseurs des agriculteurs noirs sont découragés par le langage remanié, qui n’inclut pas d’allègement spécifique pour les « agriculteurs socialement défavorisés ».

« Nous sommes encouragés par la tentative actuelle du Congrès d’alléger la dette par la réconciliation », a déclaré Dania Davy, directeur de la rétention des terres et du plaidoyer à la Fédération des coopératives du Sud/Fonds d’assistance à la terre, par Politico. « Malheureusement, nous ne pensons pas que cette tentative aille assez loin pour répondre aux préoccupations concernant la mise en œuvre de la section 1005 du plan de sauvetage américain – y compris les prêts directs et garantis de la FSA – qui constituent la base de notre approche devant les tribunaux. »

Selon un rapport de juin 2021 dans le Washington Post, « les agriculteurs noirs en Amérique ont perdu plus de 12 millions d’acres de terres agricoles au cours du siècle dernier, à la suite de ce que les experts agricoles et les défenseurs des agriculteurs noirs disent être une combinaison de racisme systémique, biaisé la politique gouvernementale et les pratiques sociales et commerciales qui ont refusé aux Noirs américains un accès équitable aux marchés. »

