Les agriculteurs protestent contre les mises à jour en direct aujourd’hui : les agriculteurs célèbrent Vijay Diwas et commencent leur voyage de retour chez eux

Les agriculteurs ont levé les barrages sur les autoroutes aux frontières de Singhu, Tikri et Ghazipur et ont organisé une « Marche de la victoire » pour célébrer l’abrogation de trois lois agricoles controversées.

Mises à jour en direct des manifestations des agriculteurs : les syndicats d’agriculteurs ont commencé aujourd’hui leur voyage de retour chez eux, plus d’un an après leur arrivée dans de grands convois de tracteurs aux frontières de Delhi. Les agriculteurs reviennent avec une victoire à chérir et des souvenirs d’un siège réussi aux frontières de Delhi. Les agriculteurs ont levé les barrages routiers aux frontières de Singhu, Tikri et Ghazipur et ont organisé une « Marche de la victoire » pour célébrer l’abrogation de trois lois agricoles litigieuses et l’assurance écrite du Centre de répondre à leurs autres demandes, notamment la constitution d’un comité de garantie légale sur le minimum prix de soutien (MSP) pour les cultures.

Les émotions étaient vives lorsque les agriculteurs sont partis pour leurs maisons dans différents États, dont le Pendjab, l’Haryana et l’Uttar Pradesh, après un mouvement réussi. Des tracteurs ornés de lumières colorées sont sortis des sites de protestation en hurlant des chants de victoire tandis que les personnes âgées arboraient leurs turbans colorés et dansaient avec les jeunes. Les agriculteurs célèbrent le 11 décembre sous le nom de « Vijay Diwas ». Des milliers d’agriculteurs manifestaient aux frontières de la capitale nationale depuis le 26 novembre de l’année dernière pour exiger l’abrogation des trois lois agricoles.

