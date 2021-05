Les agriculteurs qui protestent demandent la reprise du dialogue avec le gouvernement

La déclaration de Tomar a été interprétée par les dirigeants paysans non pas comme une suggestion, mais comme une condition selon laquelle des pourparlers pourraient avoir lieu après avoir quitté les sites de protestation.

Alors que la protestation des agriculteurs contre les nouvelles lois sur la commercialisation de l’agriculture approche de la barre des six mois, les dirigeants syndicaux ont exhorté vendredi le Premier ministre Narendra Modi à reprendre le dialogue, tout en réitérant leur demande d’abroger les trois lois litigieuses et de promulguer une nouvelle législation pour garantir les achats de récoltes à prix de support minimum (MSP).

Dans une lettre adressée à Modi sollicitant son intervention immédiate, neuf membres de l’organe exécutif du Samyukt Kisan Morcha (Front des agriculteurs unis) ont déclaré: «Si nous n’avons pas de réponse constructive et positive de votre gouvernement avant le 25 mai, nous serons contraints de annoncer une nouvelle intensification de notre lutte dans la phase suivante, à commencer par une journée nationale de protestation le 26 mai. »

En tant que chef du gouvernement, la responsabilité de reprendre un dialogue sérieux et sincère avec les agriculteurs incombe au Premier ministre, indique la lettre. «Profondément conscients des risques de la pandémie, nous n’avons aucune volonté d’exposer les agriculteurs qui protestent ou qui que ce soit d’autre à des risques sanitaires évitables; en même temps, les agriculteurs ne peuvent pas abandonner cette lutte qui est une question de vie ou de mort pour eux et pour leurs générations futures », indique la lettre.

Le 11 avril également, les dirigeants paysans avaient exhorté le gouvernement à envoyer une proposition de pourparlers après que le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, leur ait demandé de reporter la manifestation. La déclaration de Tomar a été interprétée par les dirigeants paysans non pas comme une suggestion, mais comme une condition selon laquelle des pourparlers pourraient avoir lieu après avoir quitté les sites de protestation.

Le dernier dialogue a eu lieu le 22 janvier, après quoi le gouvernement n’a pas invité les dirigeants paysans à des pourparlers, affirmant qu’il attendrait qu’ils «reconsidèrent» sa proposition de garder les lois en suspens. Les syndicats d’agriculteurs avaient rejeté l’offre du Centre de poursuivre la discussion, affirmant qu’elle était conditionnelle à l’acceptation de la proposition du gouvernement de suspendre les lois pendant 12 à 18 mois.

Le Samyukt Kisan Morcha a déclaré depuis le 27 novembre de l’année dernière, lorsque la manifestation a commencé à la frontière de Delhi, continuer l’agitation jusqu’à ce que les trois lois agricoles litigieuses soient abrogées et qu’un mécanisme MSP légalement garanti soit mis en place.

La Cour suprême, en janvier, a suspendu la mise en œuvre des trois lois agricoles et a nommé un comité d’experts. Le comité a soumis son rapport après s’être entretenu avec toutes les parties prenantes, mais le CS n’a pas encore commencé à entendre la question.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.