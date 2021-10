Les agriculteurs zimbabwéens se familiarisent avec la technologie pour rester en affaires

Certains-citoyens-évitent-les-visites-des-marchés-de-produits-frais

*HARARE, Zimbabwe–Rafraîchissement rapide co-fondateur Rumbidzaï Mbambo fait des courses quotidiennes en fournissant des produits frais à sa liste croissante de clientèle.

Aujourd’hui n’est pas différent.

Avant de terminer la dernière de ses livraisons programmées et de retourner à l’entrepôt de Waterfalls, Mbambo, 27 ans, met le cap sur Glen View, une banlieue à forte densité de Harare, la capitale du Zimbabwe.

Le Zimbabwe est en lock-out depuis le 30 mars. À la mi-mai, un jour avant la fin prévue des restrictions de mouvement, le président Emmerson Mnangagwa a prolongé indéfiniment le verrouillage.

Le gouvernement a déclaré que ces mesures avaient été imposées dans le but de freiner la propagation possible du coronavirus, qui a infecté plus de 380 personnes et en a tué quatre, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.

Bien que les marchés de produits frais soient ouverts dans tout le pays, la plupart des Zimbabwéens ont évité de visiter les marchés surpeuplés pour limiter leurs chances de contracter le COVID-19. Pendant ce temps, l’économie du pays a été ébranlée par l’hyperinflation et les récents ravages de la sécheresse qui ont laissé ce pays d’Afrique australe au bord de l’insécurité alimentaire.

Un employé de Quickfresh, une startup zimbabwéenne, met des produits frais emballés dans une voiture pour des livraisons à domicile à Harare, Zimbabwe, le 8 mai 2020 (Autorisation de Rumbidzai Mbambo)

Au milieu de tout cela, Mbambo a vu une opportunité, et elle s’est rapidement déplacée pour combler le vide. Elle a déclaré à Zenger News que la situation dans le pays présentait une opportunité unique.

« Les mesures de verrouillage du gouvernement sont survenues de manière inattendue, laissant les agriculteurs avec des produits prêts à l’emploi », a-t-elle déclaré. « Avec un système de commercialisation déjà tendu, le petit agriculteur aurait du mal à se nourrir dans les foyers. »

Cet ensemble unique de défis a permis à Mbambo de mettre en place Quickfresh pour assurer la commodité des clients, a-t-elle déclaré. La startup effectue des livraisons à domicile deux fois par semaine et travaille actuellement avec plus de six agriculteurs à Harare et ses environs, dont Domboshawa et Marondera.

Les agripreneurs, qui sont également férus de technologie, ont fourni une plate-forme de paiement d’argent mobile à leurs clients. En outre, Quickfresh commercialise également ses produits en utilisant des plateformes de médias sociaux, telles que Twitter, Instagram et WhatsApp, l’application de messagerie la plus populaire en Afrique, selon un rapport 2018 de We Are Social et Hootsuite.

« Nous avons des plateformes en ligne réactives et interactives où les gens peuvent nous contacter », a déclaré Mbambo. « Nous sommes également en train de finaliser notre site Web à la pointe de la technologie qui créera plus de commodité d’achat pour nos [customers]. «

La société accepte toutes les formes de paiement local et international, y compris l’argent mobile via des applications, telles que Econet Wireless d’Econet et OneMoney de Netone.

Sur fond de pandémie, le gouvernement a annoncé un plan de relance de 18 milliards de dollars ZW (60 millions de dollars) destiné à relancer l’économie. Au cours des deux premières semaines du verrouillage, environ 10 millions de dollars de produits frais ont été perdus, selon la Zimbabwe Farmers Union, qui représente les intérêts des agriculteurs.

Les agriculteurs et les acheteurs inondent un marché de produits frais à Mutare, au Zimbabwe, s’exposant potentiellement au coronavirus le 21 mai 2020. (Farai Shawn Matiashe/Zenger News)

Paul Zakariya, directeur exécutif de l’organisation, a déclaré que la courte durée de conservation des produits signifie que la plupart des agriculteurs continuent de subir d’énormes pertes.

« De nombreux agriculteurs ont énormément souffert du verrouillage du coronavirus », a-t-il déclaré. « Les produits frais, qui sont par nature hautement périssables, n’ont pas pu atteindre les marchés traditionnels en raison des restrictions de mouvement, de la main-d’œuvre pour terminer les cultures et la récolte n’a pas été facile à obtenir. De plus, le transport vers les marchés de masse traditionnels est encore limité.

Desire Jongwe est le directeur exécutif de Farm Fresh, une startup qui effectue des livraisons de légumes à domicile les mercredis et samedis. La société est basée à Mutare, la quatrième plus grande ville du Zimbabwe, et ses clients comprennent des personnes préoccupées par le coronavirus et ne souhaitant pas visiter le marché.

Jongwe a déclaré que les Zimbabwéens de la diaspora utilisaient également Farm Fresh pour commander des légumes pour leurs familles et amis à Mutare.

De retour à Harare, Fresh in a Box, lancé par Kuda Musasiwa en 2018, s’est associé à plus de 2 000 agriculteurs à travers le pays.

Les travailleurs de « Fresh In A Box », une startup créée par des agriculteurs zimbabwéens, emballent des légumes pour préparer les livraisons à domicile dans leur entrepôt à Harare, Zimbabwe, le 15 mai 2020. (Autorisation de Kuda Musasiwa)

« Nous comptons beaucoup sur la technologie, depuis la création de notre entreprise, pour prendre les commandes de nos clients principalement via notre site Web. Le site Web est connecté à tous les réseaux d’argent mobile au Zimbabwe et accepte l’argent de toutes les cartes de débit et plateformes de paiement internationales », a déclaré Musasiwa.

Fresh in A Box utilise des robots d’intelligence artificielle pour interagir avec les clients sur diverses plateformes de médias sociaux, et il faut une heure aux clients pour recevoir leurs commandes, a-t-il déclaré.

L’utilisation de solutions technologiques et basées sur des applications a permis aux agriculteurs de maintenir leurs entreprises à flot tout en développant une clientèle stable qui craignait d’enfreindre les règles de distanciation sociale.

« L’interaction est limitée. Lorsque nous emballons et livrons nos produits, nous utilisons des désinfectants pour les mains », a déclaré Jongwe.

Musasiwa est catégorique sur le fait que son entreprise veille à ce que les travailleurs ne deviennent pas des vecteurs du coronavirus lorsqu’ils emballent et livrent des produits frais de la ferme.

« Nous pulvérisons nos voitures et nous observons une distanciation sociale dans notre entrepôt », a-t-il déclaré. « Nous avons automatisé la plupart de notre travail pour réduire le nombre d’équipes travaillant dans l’entrepôt. » Les employés portent également des masques.

Faisant écho aux sentiments de Musasiwa, Mbambo a déclaré que QuickFresh s’efforce d’apporter le bonheur – pas le virus – grâce aux produits frais de la ferme. Toutes les précautions ont été mises en place pour s’assurer que leurs produits sont désinfectés et respectent les protocoles sanitaires lors de la gestion des commandes des clients.

