Les ailes avant “fragiles” d’AlphaTauri inquiètent Pierre Gasly

Pierre Gasly s’inquiète de l’intégrité structurelle des ailes avant d’AlphaTauri après en avoir endommagé un autre en FP2 pour le Grand Prix de Russie.

Plusieurs fois cette année, le Français s’est cassé l’aileron avant, dont deux lors d’incidents au premier tour avec Daniel Ricciardo – lors du Grand Prix d’ouverture de la saison de Bahreïn et lors des qualifications au sprint de Monza, ce dernier lui faisant perdre le contrôle de la voiture et heurter La barrière.

Cette fois, il n’y avait aucun autre pilote impliqué, Gasly écrasant simplement ce qu’il a décrit comme un trottoir « banane » à Sotchi – également connu sous le nom de trottoir « saucisse » – et arrachant l’aileron avant à la fin de la séance.

“Il semble que nos ailes avant soient assez fragiles”, a déclaré Gasly à Motorsport.com. “[I lost one] avec Daniel à Monza, également à Bahreïn, et Yuki [Tsunoda lost one] à Monza aussi.

« J’ai un peu sous-viré, alors j’allais heurter le trottoir en plein milieu de la voiture, alors j’ai ouvert pour passer derrière, pensant que ce serait mieux. Et à la fin, tout l’aileron avant est parti. Nous devons donc voir si nous pouvons faire quelque chose pour cela, mais ce n’est pas grave.

« Dans des cas comme celui-ci, les bananes ne sont pas faites pour détruire la voiture, juste pour vous ralentir. C’était un peu surprenant. »

Malgré cela, Gasly a donné une autre excellente illustration de son rythme sur un seul tour, qui a été une caractéristique de cette saison, en réalisant le troisième temps le plus rapide du FP2 derrière le duo Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Plus de trois dixièmes de seconde plus rapide que quiconque, cela suggère qu’un podium est loin d’être hors de question étant donné que Max Verstappen et Charles Leclerc prendront le départ de la course en fond de grille en raison de pénalités moteur.

“Vraiment content”, a déclaré Gasly à la Formule 1. “À l’intérieur de la voiture, ce n’est toujours pas facile, je ne me sens pas à 100% à l’aise avec l’équilibre et il y a encore pas mal de choses à améliorer.

« Mais très positif en termes de performances – nous sommes là, c’est le plus important, et c’est bien d’avancer dans le week-end.

«Nous savons que Charles prend un penalty, il y aura donc des opportunités. Pour le moment, nous essayons juste de nous concentrer vraiment sur notre package.

« L’objectif principal pour nous, ce sont les deux Alpine. Fernando [Alonso] et Esteban [Ocon] faire quelques tours rapides aussi. Je m’attends à une bataille serrée avec eux, mais il est important de commencer à les rattraper dans le championnat.