Les ailes sont de retour au menu du Grand Prix d’Azerbaïdjan

Alors que la Formule 1 revient à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, il est possible que la conversation hors piste attire autant l’attention que la course elle-même ce week-end.

Les ailes avant et arrière dites « bendy » ont été un sujet brûlant dans le paddock de F1 ces dernières semaines, avec la possibilité que Mercedes proteste potentiellement contre la conception de l’aileron arrière de Red Bull – qui, selon eux, fléchit partiellement à grande vitesse pour améliorer les performances de la voiture.

À la suite des discussions entourant la prétendue infraction aux règles, la FIA imposera de nouveaux tests sur la flexibilité des ailes des équipes, mais pas avant le Grand Prix de France. Cela donne l’occasion à Mercedes de déposer une protestation à Bakou s’ils veulent s’engager pleinement à essayer d’empêcher Red Bull d’utiliser son aileron arrière “limbo” pour une dernière course.

Il s’agit d’un week-end particulièrement important sur ce front pour Mercedes, car tout gain de Red Bull pourrait être encore amélioré avec la ligne droite de départ/d’arrivée extrêmement longue du circuit de la ville de Bakou, ce qui pourrait permettre à Red Bull d’atteindre une vitesse de pointe plus élevée. – ce qui, selon le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, pourrait coûter à certaines équipes jusqu’à 0,5 seconde par tour de performance si les ailes devaient être changées en raison des nouvelles règles.

Red Bull a déclaré qu’ils ne seraient pas ceux qui initieraient une politique de terrain de jeu mais, en cas de protestation, ils préparent leur propre plainte contre l’aile avant de la W12 qui fléchit également.

Donc, s’il y a un tollé au sujet de la voiture d’une autre équipe, Mercedes sera celle qui soulèvera initialement la question. Même si le patron de la F1, Ross Brawn, pense que toute manifestation échouera finalement, surveillez cet espace avant le week-end.

Comme toujours, ce qui compte le plus, c’est ce qui se passe sur la piste et, bien que Bakou soit toujours classé comme un circuit urbain, ses caractéristiques pourraient difficilement être plus différentes de celles de Monaco.

Ses longs tronçons à grande vitesse et son secteur intermédiaire technique constituent un véritable défi pour les pilotes et la large ligne droite principale offre de nombreuses chances de dépassement – avec Daniel Ricciardo qui a dépassé trois voitures d’un coup dans le virage 1 en 2017.

Avec ça, là où Monaco a montré que la pole position est absolument vitale, c’est beaucoup moins un facteur à Bakou. Le circuit de 6 km est devenu extrêmement populaire parmi les fans et les pilotes après son introduction au calendrier, les quatre courses précédentes sur la piste offrant de nombreuses actions mémorables.

Voici les grands points de discussion avant le week-end :

Test de rebond de Mercedes

Le visage des Championnats Pilotes et Constructeurs a énormément changé à Monaco, Max Verstappen profitant pleinement des malheurs de Lewis Hamilton pour prendre la tête du classement F1 pour la première fois de sa carrière.

Hamilton a lutté pour le rythme tout le week-end à Monaco, finissant par rentrer à la maison avec une modeste P7 après une mauvaise séance de qualification et une stratégie de course qui s’est retournée contre lui, laissant le champion du monde en titre coincé dans la partie inférieure des points.

Parallèlement à la malchance de Valtteri Bottas dans les stands qui ont vu son pneu avant droit complètement logé dans sa voiture et entraînant son abandon, les problèmes de Mercedes peuvent être classés aux côtés de leurs échecs en Allemagne en 2019 et à Sakhir en 2020, et ils chercheront à revenir plus fort en Azerbaïdjan.

Un facteur atténuant potentiel était le stratège en chef James Vowles, affirmant que Monaco a toujours été l’une des pistes les plus faibles de l’équipe historiquement, mais ils sauront aussi bien que n’importe qui l’importance de remettre leurs voitures en tête du peloton ce week-end. .

Hamilton et Bottas ont déjà gagné dans les rues de Bakou, et l’émergence d’une nouvelle dynamique considère Hamilton en particulier comme étant le chasseur plutôt que le chassé dans le championnat des pilotes, ce qui devrait permettre un visionnage captivant dimanche.

Vettel cherche à reproduire la forme de Monaco

Ayant eu du mal à se mettre à niveau dans son Aston Martin au début de la saison, Sebastian Vettel a retrouvé la forme autour de Monaco alors qu’il remportait une solide 5e place et ses premiers points de la saison pour démarrer.

L’Azerbaïdjan n’a cependant pas été son plus beau terrain de chasse. Après une arrivée P2 en 2016, il a écopé d’une pénalité stop/go de 10 secondes l’année suivante après avoir délibérément heurté Hamilton derrière la voiture de sécurité. Il a commencé en pole en 2018, mais s’est enfermé alors qu’il tentait de dépasser Bottas pour la tête au virage 1 à quatre tours de la fin, terminant finalement P4.

Avant le Grand Prix de Monaco, le quadruple champion du monde était en grande partie derrière son coéquipier Lance Stroll, mais il a confortablement dépassé le Canadien tout au long du week-end dernier et il cherchera à consolider sa nouvelle vitesse autour de Bakou.

Rachat pour Ricciardo et Tsunoda en difficulté ?

Daniel Ricciardo a eu l’embarras d’être doublé par son compatriote McLaren Lando Norris à Monaco et, après avoir pris quelques jours pour réfléchir, l’Australien cherchera à montrer à nouveau des signes d’amélioration à Bakou.

Norris a eu le dessus dans l’équipe tout au long de la saison jusqu’à présent, avec ses deux podiums mettant le Britannique à plus du double du total de points de son coéquipier vainqueur de plusieurs courses jusqu’à présent.

Ayant eu le meilleur rythme des deux voitures McLaren tout au long du week-end du Grand Prix d’Espagne, certains pensaient que Ricciardo commençait à retrouver sa vitesse après un début de saison difficile, mais une sortie en Q2 et un tour derrière son équipe. -mate aura remis le joueur de 31 ans à la case départ dans sa nouvelle équipe.

Un autre pilote en quête de forme est Yuki Tsunoda d’AlphaTauri. La recrue a été critiquée par Helmut Marko à Monaco après avoir eu un accident à l’entraînement qui lui a coûté un temps de course crucial autour de Monte Carlo, et il n’a pas fait beaucoup mieux en course.

Le jeune a fait preuve d’autoréflexion récemment, cependant. Un départ prometteur à Bahreïn a depuis cédé la place à des luttes incessantes pour Tsunoda, se qualifiant et terminant loin derrière son coéquipier Pierre Gasly dans chacune des courses suivantes.

Il a depuis admis qu’il visait trop haut après ses débuts réussis, il cherche à mieux contrôler ses émotions au volant et il déménage maintenant en Italie pour se rapprocher de la base de son équipe.

Il s’agira surtout de revenir à l’essentiel pour le jeune pilote japonais s’il veut se rapprocher de Gasly pour aller de l’avant.

Un milieu de terrain bondé devrait mettre en place une action intrigante en Azerbaïdjan

Alors que la course précédente à Monaco était oubliable pour de nombreuses raisons, il y avait des raisons d’être joyeux pour les fans car huit équipes différentes étaient représentées dans le top 10 autour de Monte Carlo.

La bataille au milieu de terrain semble plus serrée que jamais, avec Ferrari et McLaren bloqués dans leur combat derrière Mercedes et Red Bull et la Scuderia apparemment en hausse après la pole position de choc de Charles Leclerc à Monaco.

Carlos Sainz, dont la vitesse impressionnante contre Leclerc a été saluée depuis son passage chez Ferrari, a terminé sur le podium aux côtés de l’ancien coéquipier Norris la dernière fois – ce qui a mis en évidence le potentiel des deux équipes à concourir en tête si l’un des quatre premiers échappait. lors d’une course.

Toute déficience de leurs voitures sera plus visible à Bakou en raison des possibles opportunités de dépassement sur la piste, mais il sera intéressant de voir où se situent les équipes.

Une arrivée à double points était un tonique bien nécessaire pour Aston Martin après avoir été coincé dans l’ordre intermédiaire jusqu’à présent, le rythme d’Alpine s’est amélioré dans les courses les plus récentes, même si Monaco était un « pépin » autoproclamé, et Antonio Giovinazzi était capable de gagner son premier point de la saison et celui d’Alfa Romeo lors de la dernière course.

Fernando Alonso dit que sa confiance s’améliore tout le temps après son retour, mais Esteban Ocon cherchera à garder son coéquipier alpin à distance car l’Espagnol a trouvé que le Français était une proposition plus difficile de l’autre côté du garage que peut-être beaucoup avait prévu.

Williams et Haas ont tous deux connu des difficultés à Monaco, et aucune des deux équipes ne semble menacer d’entrer dans le top 10 de sitôt à son rythme actuel.

Nikita Mazepin est allé dans une certaine mesure pour faire taire ses premiers critiques après un week-end de course plus propre à Monaco, mais battre Mick Schumacher sans utiliser les ordres d’équipe sera sa prochaine cible.

