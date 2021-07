Les aires de repos du New Jersey sont renommées en l’honneur de Whitney Houston et d’autres

L’État du New Jersey se prépare officiellement à renommer les aires de repos Garden State Parkway en l’honneur d’artistes légendaires tels que Jon Bon Jovi, Whitney Houston et Frank Sinatra.

Les responsables ont annoncé dans un communiqué officiel que la New Jersey Turnpike Authority, dont le siège est à Woodbridge Township, à la suite d’un vote unanime, rebaptiserait neuf aires de repos Garden State Parkway en l’honneur de musiciens, acteurs et autres professionnels du divertissement de premier plan qui font partie de la nouvelle Temple de la renommée de Jersey.

Pour référence, la Turnpike Authority, âgée de 72 ans, maintient l’homonyme New Jersey Turnpike et la Garden State Parkway, après avoir repris les opérations de cette dernière en 2003. (Notamment, l’agence gouvernementale sur son site Web héberge des flux en direct de caméras de trafic d’un nombre substantiel de points à travers le NJT et le GSP.) S’étendant sur plus de 172 miles, la Garden State Parkway s’étend de la pointe la plus au sud du New Jersey à la New York State Thruway.

11 aires de service sont situées sur la Garden State Parkway et, comme mentionné, neuf de ces aires de repos sont renommées en l’honneur des intronisés au New Jersey Hall of Fame. (Les deux zones de service qui conserveront leurs titres existants sont détenues et exploitées par des intérêts privés.)

En ce qui concerne les artistes, le communiqué susmentionné précisait que l’aire de repos Vauxhall devrait porter le nom de Whitney Houston, née à Newark, avec son homologue Cheesequake portant le surnom de Jon Bon Jovi, originaire de Perth Amboy. La chanteuse cubano-américaine Celia Cruz, qui a vécu et est décédée dans le New Jersey, sera honorée à la halte routière de Forked River, tandis que l’aire de service de l’Atlantique portera le nom de Frank Sinatra de Hoboken.

Le reste des neuf aires de repos renommées Garden State Parkway porteront les noms de la star des Sopranos James Gandolfini, du joueur de la MLB Larry Doby, de la journaliste Connie Chung, de l’auteur Judy Blume et de la romancière Toni Morrison.

Comme beaucoup l’ont noté sur les réseaux sociaux, Long Branch, Bruce Springsteen, du New Jersey, est manifestement absent de la liste des personnalités qui ont fait rebaptiser une aire de repos Garden State en leur honneur. Sur ce front, la porte-parole du Temple de la renommée du New Jersey, Natasha Alagarasan, a déclaré à North Jersey que « Bruce Springsteen a respectueusement refusé d’avoir une zone de service qui porte son nom ».

Les raisons précises de la décision – qui fait suite à l’arrestation de Springsteen en novembre 2020 pour consommation d’alcool en public – restent floues. Par ailleurs, il convient de mentionner que Connie Francis, originaire de Newark, qui n’a pas encore reçu de nomination au Rock and Roll Hall of Fame, semble avoir été snobée du projet de repos.

Enfin, en plus des changements de nom des aires de repos, les “parkings de l’aire de service de Garden State Parkway accueilleront désormais les visiteurs avec des bannières des intronisés NJHOF”. De plus, « chaque zone de service contiendra des expositions de style Hard Rock Cafe, y compris des affiches inspirantes… des artefacts convaincants et un mur de la renommée interactif », selon le communiqué.

En avril, la législature de l’État de l’Arkansas a voté à l’unanimité pour établir le « Johnny Cash Day » le jour de l’anniversaire de Kingsland, natif de l’Arkansas.