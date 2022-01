Les AirPod avec prise en charge audio sans perte semblent probables, mais ne soyez pas trop excité

Un nouveau rapport Kuo a suggéré hier que nous pouvons nous attendre à de nouveaux AirPod avec prise en charge audio sans perte – plus précisément, un modèle AirPods Pro 2 qui permet aux utilisateurs d’écouter ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Le responsable AirPods d’Apple a donné un poids supplémentaire à What HiFi que la société pourrait avoir des plans pour atteindre la bande passante sans fil nécessaire pour un son sans perte. Cependant, même si je pense qu’il s’agit d’un développement probable, je ne pense pas que nous devrions nous enthousiasmer trop à ce sujet…

Pourquoi les AirPod ne prennent actuellement pas en charge l’audio sans perte

La réponse courte est qu’ils utilisent Bluetooth et qu’ils n’ont tout simplement pas la bande passante nécessaire. Le protocole de données sans fil à courte portée est utilisé pour une vaste gamme de tâches et est la définition même d’un touche-à-tout, maître de rien.

Plus précisément, en ce qui concerne l’audio, le meilleur Bluetooth peut actuellement atteindre est le débit de données amélioré (EDR). En théorie, cela peut dépasser 2 Mbps, mais en pratique, il a souvent du mal à atteindre 1 Mbps. Quoi qu’il en soit, il ne s’approche pas des 4,6 Mbps nécessaires pour un véritable audio haute résolution sans perte (24 bits, 96 kHz).

Les signes pointant vers l’audio sans perte des AirPods cette année

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, nous a directement dit de nous y attendre.

Nous nous attendons à ce qu’Apple lance les AirPods Pro 2 au 4T22 avec de nouveaux arguments de vente, notamment une nouvelle conception de facteur de forme, la prise en charge du format Apple Lossless (ALAC) et un boîtier de charge pouvant émettre un son à suivre par les utilisateurs.

Le responsable des AirPods d’Apple, Gary Geaves, n’a pas directement confirmé cela, mais a donné un indice fort.

« Il existe un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certaines des limites de Bluetooth. Mais il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante et… je m’arrête là. On aimerait plus de bande passante », sourit-il.

La principale raison de vouloir plus de bande passante audio serait, bien sûr, la prise en charge audio sans perte.

Trois raisons de ne pas trop s’énerver

Cependant, bien que les preuves semblent bonnes, il y a trois raisons de tempérer notre enthousiasme.

La plupart des gens ne peuvent pas faire la différence

Tout d’abord, et surtout, la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence entre le format AAC 256 kbps qu’Apple Music utilise comme standard et un véritable sans perte haute résolution.

C’est vrai même dans des conditions idéales – des écouteurs fermés dans un environnement quasi silencieux. La vérité est que l’AAC 256 d’Apple est un très, très bon codec avec perte, donc même si vos oreilles sont bonnes, il est toujours difficile de faire la distinction avec un véritable son sans perte.

Vous pouvez tester vos propres oreilles à l’aide d’un test ABX. Personnellement, je décroche à peine une passe dans des conditions idéales. Dans le monde réel d’écoute en mouvement (c’est là que les AirPod sont principalement utilisés), je n’aurais aucune chance.

Tous les sons sans perte ne sont pas égaux

Si vous écoutez Qualcomm, le problème est résolu. Il propose quelque chose appelé aptX Lossless, qui est un codec Bluetooth qui prend en charge l’audio sans perte. Apple pourrait l’adopter ou créer son propre équivalent.

Mais tous les sons sans perte ne sont pas égaux. Qualcomm aptX ne peut transmettre de l’audio sans perte qu’au format 16 bits à 44,1 kHz, c’est-à-dire en qualité CD. Ce n’est pas ce qu’un audiophile considérerait comme un son haute résolution (24 bits à 96 kHz).

Nous ne savons pas quelles astuces Apple a en tête, mais une possibilité est que la société utilise aptX ou similaire pour obtenir une qualité CD, pas une qualité haute résolution.

Les AirPods seront toujours des AirPods

La transmission audio sans perte est une chose ; la reproduction fidèle de la musique est tout autre chose – et cela nécessite des écouteurs de qualité audiophile, ou quelque chose de très proche.

Les écouteurs les moins chers que ce que HiFi considère dignes de ce terme sont Grado SR325x – et une grande partie de leur secret est qu’ils sont ouverts (ce qui est moins difficile que fermé), et donc pas quelque chose que vous allez être à utiliser en public, sauf si vous détestez les gens plus que vous n’aimez la musique. Si vous voulez des écouteurs de qualité audiophile, vous êtes principalement en territoire à quatre chiffres. Tout câblé, bien sûr.

Même si Apple améliore les AirPods Pro de cette année, ils ne seront pas de qualité audiophile – ce qui signifie que même si vous pouvez entendre la différence sur les écouteurs de référence, il est extrêmement peu probable que vous l’entendiez sur les AirPods. En vérité, les AirPod avec prise en charge audio sans perte seront principalement un gadget marketing.

Bluetooth LE Audio est plus prometteur

Il existe cependant une autre nouvelle norme Bluetooth, que je trouve personnellement plus intéressante : Bluetooth LE Audio – qui inclut un nouveau codec intelligent connu sous le nom de LC3.

L’arrière-plan ici est qu’il existe en fait deux types de communications Bluetooth : Bluetooth Classic, qui est utilisé par les écouteurs sans fil, et Bluetooth LE (Low Energy), une version beaucoup plus économe en énergie utilisée, entre autres, pour la communication entre votre iPhone. et Apple Watch.

Bluetooth LE Audio, vise également à apporter des communications de faible puissance aux écouteurs Bluetooth. En soi, c’est déjà intéressant, car il offrira probablement une durée de vie de la batterie considérablement améliorée.

Mais LE Audio est également livré avec un nouveau codec audio, LC3. Il s’agit d’un format avec perte, mais qui promet d’être encore meilleur que l’AAC d’Apple.

Il existe un test de perception standard en cinq points, qui mesure la capacité des personnes à entendre des pertes lors de la transmission audio, où un score de cinq est totalement imperceptible par rapport à sans perte. Alors que le codec audio SBS Bluetooth standard n’obtient qu’un peu plus de trois à 240 kbps, LC3 obtient près de 4,5 à seulement 160 kbps et près de cinq à 240 kbps.

Pour la plupart des gens, les écouteurs Bluetooth LE Audio signifieront donc quelque chose d’indiscernable d’une qualité sans perte avec une autonomie considérablement améliorée.

Nous ne savons pas si Apple montera à bord, mais cela semble probable – ne serait-ce que pour une autre raison qu’il ne voudra pas être laissé pour compte sur la durée de vie de la batterie. Donc, si et quand Apple passera à Bluetooth LE Audio, ce sera le point de s’enthousiasmer.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :