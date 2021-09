Les AirPod d’Apple sont désormais moins chers que jamais dans cette offre Amazon qui les laisse à 105 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous attendiez une bonne chance d’obtenir vos écouteurs Apple, c’est peut-être le moment. Les AirPods 2 et le modèle Pro sont tous deux en vente avec des remises plus qu’intéressantes.

Bientôt, il y aura une présentation d’Apple, avec le lancement le plus probable du nouvel iPhone 13, bien qu’il soit possible qu’il y ait beaucoup plus de surprises dans ladite keynote, comme de nouveaux écouteurs, bien que ce ne soit pas confirmé.

Au cas où, de nombreux magasins ont déjà souscrit à des réductions du prix des AirPods dans plusieurs de ses versions. Amazon en fait partie, puisqu’il propose les AirPods 2 à seulement 105 euros et les AirPods Pro à 193 euros.

Les écouteurs sans fil de référence d’Apple ouvrent la voie sur le marché. Ils ont la suppression du bruit et intègrent l’assistant virtuel Siri.

Ils sont bien plus bas que d’habitude, et avec de nombreux avantages car Amazon est le magasin qui les vend, à commencer par le certain que le produit que vous achetez est original, et est-ce que de si bonnes contrefaçons circulent que même l’iPhone reconnaît les écouteurs comme appartenant à Apple, bien qu’ils ne le soient pas.

Les économies sont considérables et en une seule journée vous pouvez faire votre achat chez vous, un luxe. N’oubliez pas que le prix dans l’Apple Store est toujours de 179 euros, il est donc clair que parmi les magasins de confiance en ce moment c’est Amazon où vous pouvez acheter les AirPods 2 les moins chers.

Le succès de ces écouteurs est évident et justifiable en raison de l’intégration de Siri et de la qualité sonore, qui est assez bonne, comme nous avons pu le vérifier à l’époque dans l’analyse, bien que les AirPods 2 n’aient pas de suppression active du bruit. , quelque chose que les AirPods Pro ont.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sans fil sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Heureusement pour tout le monde, utilisateurs Apple ou non, les très bons écouteurs avec ANC ne manquent pas à la vente, certains à des prix inférieurs à 100 euros.

La livraison, comme nous l’avons mentionné, est gratuite, mais si vous voulez qu’elle soit vraiment rapide, il vaut mieux que vous commandiez en tant qu’utilisateur Amazon Prime. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de saisir l’opportunité maintenant de vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de rester. En plus de la livraison express, vous aurez accès aux meilleures séries Prime Video, qui ne sont pas rares.

