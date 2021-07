Les AirPod de nouvelle génération entrent en production en août ; Lancement en septembre probable

Un nouveau rapport indique que les AirPods de nouvelle génération, dont la rumeur est longue, avec un design similaire à celui des AirPods Pro actuels, entreront en production le mois prochain. Cela devrait les voir annoncés en même temps que la gamme d’iPhone de cette année.

En parlant de cela, le même rapport réitère les précédents qu’Apple reviendra à son lancement traditionnel de septembre pour les quatre modèles…

Rapports Nikkei Asie.

En plus de mélanger sa gamme d’iPhone, Apple a également préparé des versions mises à jour d’autres produits pour une sortie au second semestre 2021 dans l’espoir d’exploiter une reprise économique attendue de la pandémie de coronavirus. Il s’agit notamment des MacBook Pro et d’une nouvelle version des AirPod, les écouteurs sans fil populaires de la société, dont la production commencera le mois prochain.

La production en série des nouveaux iPhones de cette année devrait également commencer en août, conformément au calendrier de production habituel d’Apple avant la pandémie. Apple pourrait produire jusqu’à 95 millions d’unités d’ici la fin janvier, bien que des sources aient souligné que ces prévisions sont sujettes à révision. Pour toute l’année 2021, Apple vise à construire jusqu’à 230 millions d’iPhones, y compris les modèles existants et nouveaux, soit une croissance de 11% par rapport à l’année dernière, ont déclaré des sources à Nikkei Asia.