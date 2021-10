Les AirPod de troisième génération n’offrent que 5 heures d’écoute avec l’audio spatial activé

Apple a annoncé lundi des AirPods de troisième génération, dotés d’un design mis à jour, d’une qualité sonore améliorée et d’une heure d’autonomie supplémentaire par rapport aux ‌AirPods‌ de deuxième génération, qui offrent cinq heures d’écoute. Cependant, ce qu’Apple n’a pas expliqué de manière très explicite dans son marketing, c’est que pour tirer six heures de ses derniers écouteurs, l’audio spatial doit être désactivé.



Comme indiqué dans les petits caractères d’Apple, si l’audio spatial est activé, les utilisateurs peuvent s’attendre à jusqu’à cinq heures de batterie. C’est le même temps d’écoute offert par les ‌AirPods‌ de deuxième génération, qui ne prennent pas en charge l’audio spatial, mais toujours une demi-heure de plus que les AirPods Pro. Cela dit, ‌AirPods Pro‌ peut également être poussé à cinq heures d’écoute en désactivant le mode de suppression active du bruit et de transparence.

Les nouveaux ‌‌AirPods‌‌, selon la rumeur, présentent un design similaire à celui des AirPods Pro‌ mais sans embouts en silicone ni suppression active du bruit. Les nouveaux ‌‌AirPods‌‌ incluent également Adaptive EQ, qui ajuste les fréquences en temps réel en fonction de ce que l’utilisateur écoute pour offrir une qualité sonore encore améliorée.

Selon la page de spécifications d’Apple pour les nouveaux ‌AirPods‌, les ‌AirPods‌ de troisième génération ne prennent pas en charge l’iPhone 6, l’‌iPhone‌ 6 Plus et l’iPhone‌ 5s, car ils nécessitent iOS 13 pour fonctionner. Ils abandonnent également la prise en charge de l’iPad mini 2 et de l’iPad mini 3 aux côtés de l’iPod touch de sixième génération.

Les nouveaux AirPods‌ de troisième génération sont proposés aux côtés des ‌AirPods‌ de deuxième génération, ainsi que des ‌AirPods Pro‌ haut de gamme. Les nouveaux ‌AirPods‌ sont disponibles en pré-commande maintenant et commenceront à être expédiés la semaine prochaine.

