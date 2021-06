Les AirPod sont-ils un bon choix d’écouteurs pour les utilisateurs d’Android ?

Meilleure réponse: Les AirPod fonctionnent techniquement avec les téléphones Android, mais par rapport à leur utilisation avec un iPhone, l’expérience est considérablement édulcorée. Des fonctionnalités manquantes à la perte d’accès à des paramètres importants, vous feriez mieux d’utiliser une autre paire d’écouteurs sans fil.

Les avantages d’utiliser des AirPod avec un téléphone Android

C’est une question à multiples facettes, alors commençons par les points positifs. Que vous obteniez des AirPods ou des AirPods Pro, ils agissent tous deux comme des écouteurs Bluetooth classiques lorsqu’ils sont utilisés avec un téléphone Android. Vous les mettez en mode de couplage, les sélectionnez dans votre liste d’appareils Bluetooth et vous pouvez commencer à les utiliser comme vous le feriez avec n’importe quel autre casque/écouteurs sans fil.

Vous obtiendrez la même qualité sonore et la même autonomie qu’avec un iPhone, ce qui signifie que l’expérience de base est pratiquement la même. Mettez les AirPod dans vos oreilles, choisissez une chanson ou un podcast à écouter, et vous pourrez profiter de votre audio où que vous alliez.

Les AirPod ordinaires sont des écouteurs assez basiques avec un design unique qui fonctionne très bien pour certaines personnes, tandis que d’autres ont du mal à s’adapter confortablement avec eux. Les AirPods Pro offrent des embouts auriculaires personnalisables pour vous assurer un ajustement parfait, ainsi qu’un son amélioré et une suppression active du bruit (ANC).

La fonction Spatial Audio d’Apple n’a pas non plus été traduite sur les appareils Android de la même manière qu’elle fonctionne sur les appareils iOS AirPods Pro et AirPods Max. Pourtant, il existe maintenant une version bêta de l’application Apple Music sur Android. Cela vous permet d’utiliser l’un de ces AirPod pour écouter des milliers de pistes sur le service de streaming d’Apple dans un effet audio spatial à 360 degrés.

Et aussi vain que cela puisse paraître, il y a juste quelque chose à propos de posséder et d’utiliser des AirPod. Tout le monde sait ce qu’ils sont. Ils sont immédiatement reconnaissables en tant que produit Apple. Certaines personnes peuvent aimer que cette marque leur soit associée même si elles préfèrent Android à un iPhone.

Où la relation AirPod et Android s’effondre

L’utilisation d’AirPods avec un téléphone Android est une bonne expérience, mais vous perdez malheureusement une grande partie de la magie qui les rend si géniaux en premier lieu. Les AirPod ont été conçus pour être utilisés avec un iPhone, et cela devient évident une fois que vous réalisez à quel point l’expérience est simplifiée lorsqu’ils sont connectés à autre chose qu’un appareil Apple.

Pour commencer, vous n’obtenez pas la fonction de couplage automatique qui a rendu les AirPod si emblématiques en premier lieu. Lorsque vous ouvrez un boîtier d’AirPod près de votre iPhone, iOS les reconnaît automatiquement et les associe instantanément. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas du tout sur Android, ce qui signifie que vous devez coupler manuellement les AirPod avec votre appareil chaque fois que vous les utilisez. À lui seul, c’est une raison suffisante pour ignorer les AirPod en tant qu’utilisateur Android. Comme l’a noté Daniel Bader dans notre revue AirPods Pro :

Les AirPods Pro ne basculent pas de manière transparente entre les appareils Android comme ils le font sur iOS, et ils n’ont aucune personnalisation; ce ne sont que des écouteurs Bluetooth stupides.

Il y a aussi le fait que les AirPod se chargent via le câble Lightning d’Apple, un type de câble que la plupart des utilisateurs d’Android ne traitent probablement pas du tout. Bien sûr, vous obtenez un câble Lightning inclus dans la boîte avec vos AirPod, mais cela signifie avoir un autre type de câble à gérer pour un seul appareil.

Si nous examinons en particulier les AirPods Pro, vous allez manquer la fonction de pause/lecture automatique qui arrête et démarre automatiquement la musique lorsque vous introduisez et retirez les AirPod de vos oreilles. C’est une fonctionnalité très pratique, mais si vous utilisez AirPods Pro avec un téléphone Android, cela ne fonctionne tout simplement pas du tout.

Les AirPod sont populaires, mais il existe des tonnes d’autres options

Source : Hayato Huseman / Android Central

Tout cela est aggravé pour les AirPod lorsque vous considérez autre chose – tous les meilleurs écouteurs sans fil qui existent pour les utilisateurs d’Android ont les AirPod parmi les premiers catalyseurs pour les bourgeons véritablement sans fil. Depuis leur sortie initiale, société après société a publié sa propre version du facteur de forme. Certains ont été mauvais, mais beaucoup d’autres sont exceptionnels.

Ils ont même stimulé une large gamme de clones AirPods bon marché. Les meilleurs sont plus que de simples arnaques éhontées, comme l’Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro, qui s’avèrent être de superbes alternatives. Non seulement ils sonnent mieux que les AirPod ordinaires, mais les performances globales résistent également très bien aux AirPods Pro. Ils n’offrent aucune durabilité ou résistance à l’eau supplémentaire, bien qu’ils sonnent bien et qu’ils aient une excellente prise en charge des applications pour améliorer encore ce son. De plus, ils fonctionnent de la même manière, que vous ayez un téléphone Android ou un iPhone.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus haut de gamme, consultez les Galaxy Buds Pro de Samsung. Les Buds Pro ont un excellent son, ont un ANC, une autonomie de batterie fiable et sont livrés avec des tonnes de fonctionnalités logicielles utiles via l’application Galaxy Wearable, disponible pour Android et iOS.

Les AirPods et les AirPods Pro sont des écouteurs solides à part entière, et lorsqu’ils sont utilisés avec un iPhone, ils offrent une expérience utilisateur que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Sauf lorsque vous retirez ces goodies exclusifs à l’iPhone, ils ne sont pas si spéciaux. Vous pouvez dépenser le même argent ou moins pour des écouteurs bien meilleurs à bien des égards, et si vous utilisez Android, il est logique d’opter pour l’une de ces nombreuses alternatives.

