Les AirPods 2 pour 109 euros et livraison gratuite: le moment est peut-être venu de les acheter | La technologie

Si vous attendez depuis un certain temps que les AirPod baissent de prix, il est maintenant temps de les mettre la main sur, et Ebay les a abaissés à un peu plus de 100 euros.

Apple est entré pleinement dans le monde des écouteurs, avec les nouveaux AirPods Max comme produit phare, bien que les meilleurs vendeurs soient certainement les AirPods 2, qui sont les moins chers de son catalogue.

Bien qu’officiellement son prix soit toujours de 179 €, vous pouvez désormais acheter les AirPods 2 moins chers avec une offre Ebay, magasin qui les vend neufs, neufs et scellés pour seulement 109 €. La livraison est gratuite et depuis l’Espagne, donc peu de problèmes peuvent être posés.

Les écouteurs sans fil de référence d’Apple ouvrent la voie sur le marché. Ils ont la suppression du bruit et intègrent l’assistant virtuel Siri.

Les avantages de ces AirPods 2 nous avons pu voir dans leur analyse, avec l’intégration de Siri et une assez bonne qualité sonore, bien que oui, sans l’annulation active du bruit tant demandée.

Pour avoir ANC, vous devrez vous procurer les AirPods Pro, qui sont d’ailleurs également en vente maintenant sur Amazon, pour seulement 203 euros, proche du prix historique le plus bas de ce modèle.

L’un des atouts des AirPods est la qualité de ses microphones, qui offrent un son totalement clair pour les appels et les appels vidéo, ainsi qu’une autonomie qui dépasse facilement les 24 heures avec les charges successives offertes par son étui.

Ce modèle à prix réduit sur Ebay est la norme, avec un étui de chargement via USB, c’est-à-dire sans charge sans fil. Le prix du modèle avec charge par induction est beaucoup plus élevé.

Certaines rumeurs font état d’un possible renouvellement des AirPods lors d’un événement Apple à proximité, sinon en avril, du moins pour l’automne, bien que ce soit un extrême encore à confirmer. Si tel est le cas, cela expliquerait pourquoi de plus en plus de remises apparaissent dans cette version.

Dans tous les cas, pour les 109 euros qu’ils coûtent actuellement, ils sont une excellente option si vous voulez des écouteurs et que vous êtes un utilisateur d’iPhone.

