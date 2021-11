Les AirPods 3 apportent des fonctionnalités indispensables aux personnes qui n’aiment pas les écouteurs intra-auriculaires

Depuis qu’Apple a présenté les premiers AirPods, la gamme d’écouteurs sans fil de la société s’est élargie avec les AirPods Pro, puis les AirPods Max, mais le modèle d’entrée de gamme n’a jamais reçu de mise à jour significative jusqu’à récemment. Avec les AirPods 3, Apple a enfin apporté des fonctionnalités indispensables aux personnes qui n’aiment pas les écouteurs intra-auriculaires – et j’ai beaucoup apprécié les miennes.

Personnellement, je ne suis pas fan des AirPods Pro ou de tout autre casque intra-auriculaire. J’ai l’impression qu’ils ne tiennent pas bien dans mes oreilles, et les embouts en silicone me dérangent également. J’utilisais toujours des AirPods 2 pour cette raison, car je ne voulais pas acheter d’écouteurs que je n’aime pas simplement parce qu’ils étaient les seuls à avoir des fonctionnalités comme Spatial Audio.

Maintenant, je suis enfin passé aux AirPods 3. Ils ont été récemment annoncés par Apple avec un design similaire à celui des AirPods Pro, mais ont conservé le format classique des écouteurs au lieu des écouteurs intra-auriculaires. Bien qu’ils ne sonnent pas aussi bien que les AirPods Pro pour certaines personnes, les AirPods de troisième génération ont apporté à peu près tout ce qui me manquait lors de l’utilisation des AirPods 2.

Conception plus compacte

Malgré les blagues sur la conception des AirPod originaux, je n’ai jamais eu de problèmes avec eux. Pour moi, les AirPods ont toujours ressemblé à des EarPods sans fil. Mais maintenant, les nouveaux AirPods sont similaires aux AirPods Pro haut de gamme avec une forme plus compacte et des tiges plus courtes.

Le design repensé n’est pas quelque chose dont j’avais besoin, mais c’est définitivement une bonne chose à avoir. Désormais, les AirPod sont plus discrets lorsqu’ils sont dans mes oreilles, et j’ai souvent tendance à oublier que je les porte.

Une chose à garder à l’esprit est que même si Apple essaie de fournir un ajustement universel avec les AirPod, ils peuvent ne pas fonctionner pour certaines personnes. Je pense toujours que les AirPods 2 ont un meilleur ajustement et sont un peu plus confortables à porter, mais je n’ai pas eu de problèmes avec eux qui glissent de mes oreilles comme avec les AirPods Pro.

Forcer les contrôles

Alors que les commandes des AirPods d’origine étaient basées sur un accéléromètre capable de détecter les tapotements sur sa surface, les AirPods 3 utilisent les mêmes commandes de force avancées que les AirPods Pro. Chaque tige des AirPod est dotée d’un capteur de force qui détecte lorsque vous appuyez dessus.

En plus d’être plus précis, le nouveau système de commandes présente un autre énorme avantage. Avec AirPods 2, je devais attribuer une seule action à un double appui de chaque côté des écouteurs, mais maintenant je peux appuyer une fois pour lire/mettre en pause, appuyer deux fois pour sauter des chansons, ou même appuyer longuement pour utiliser Siri.

Audio spatial

J’ai d’abord expérimenté Spatial Audio avec AirPods Max, et c’est depuis devenu l’une de mes fonctionnalités préférées pour regarder des films et des émissions de télévision. L’expérience surround à 360 °, basée sur des capteurs qui détectent le mouvement de votre tête pour acheminer le son, rend tout son plus intéressant, et j’ai raté cela lors de l’utilisation d’AirPods 2.

Tout comme les AirPods Pro et les AirPods Max, les AirPods de troisième génération sont dotés de l’audio spatial et d’une prise en charge complète de Dolby Atmos. Ceci est utile non seulement pour regarder des vidéos avec Dolby Audio, mais également pour profiter des chansons Dolby Atmos sur Apple Music.

La façon dont Spatial Audio fonctionne ici est fondamentalement la même qu’avec les autres AirPod : il vous suffit de mettre vos écouteurs, de lire une chanson ou une vidéo avec le support Dolby, puis l’audio suivra les mouvements de votre tête. Je dois dire que l’expérience avec Spatial Audio dans des écouteurs ordinaires est parfois plus intéressante qu’avec mes AirPods Max.

Indéniablement, les AirPods Max ont un son de meilleure qualité, mais écouter du contenu Spatial Audio avec AirPods 3 semble en quelque sorte plus naturel. Ils ne sont pas aussi lourds et sont beaucoup moins visibles lorsque vous les portez que les AirPods Max. C’est certainement l’un des principaux arguments de vente des AirPod 3.

Batterie plus grosse

Alors que les AirPod d’origine offrent jusqu’à cinq heures de lecture sur une seule charge, les AirPods Pro ont une autonomie encore plus courte avec jusqu’à 4,5 heures de lecture avec Spatial Audio et suppression du bruit activés.

Pour les AirPod de troisième génération, Apple a enfin amélioré la batterie de ses écouteurs sans fil, qui atteignent désormais jusqu’à 5 heures de lecture avec Spatial Audio activé et jusqu’à 6 heures avec Spatial Audio désactivé. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour tester en profondeur la durée de vie de la batterie des nouveaux AirPods, mais j’ai déjà remarqué qu’ils durent effectivement plus longtemps que la génération précédente.

En prime, l’étui de charge AirPods 3 est entièrement compatible avec MagSafe, il se fixe donc magnétiquement au chargeur. Cela empêche la batterie des AirPods de ne pas être rechargée car elle a été égarée sur le chargeur MagSafe.

Meilleur son

Enfin et surtout, les AirPods 3 ont un son considérablement meilleur que les AirPods 2. Comme je l’ai dit, vous ne devriez pas vous attendre à quelque chose comme les AirPods Pro, mais ils offrent un son plus complet avec des basses plus perceptibles – ce qui est une victoire pour l’entrée Utilisateurs d’AirPods de niveau supérieur.

Malheureusement, vous ne trouverez pas de suppression active du bruit dans les AirPod 3, car ce ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires (et cela est tout à fait attendu en raison de leur conception). Je pense que la plupart des gens qui achètent les AirPod d’entrée de gamme connaissent leurs limites ou préfèrent même les utiliser en faisant du vélo ou en marchant dans la rue au lieu de compter sur le mode Transparence.

Conclure

Les AirPods 3 ne remplacent pas exactement les AirPods Pro, car ce sont des produits pour différentes personnes. Mais maintenant, avec Spatial Audio, un meilleur son, un nouveau design et une batterie plus grosse, plus de gens devraient être satisfaits du modèle d’entrée de gamme qui coûte 179 $, ils n’ont donc pas besoin d’acheter les AirPods Pro à 249 $.

N’oubliez pas de rechercher des offres spéciales AirPods sur Amazon.

