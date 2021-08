Les AirPods 3 avec un nouveau design seront lancés aux côtés de l’iPhone 13 cet automne, selon des initiés

Cela fait plus de deux ans qu’Apple n’a pas mis à jour l’un de ses produits les plus populaires. Les AirPods 2 avec de nouveaux composants internes et un boîtier de chargement sans fil ont été abandonnés en mars 2019. Cela faisait également plus de deux ans depuis leur introduction en septembre 2016. Nous avons vu beaucoup de rumeurs de lancement d’AirPods 3 jusqu’à présent cette année. Certains rapports appelaient à une date de sortie au début de 2021. Des preuves en provenance d’Asie que les contrefaçons d’AirPods 3 se vendent déjà dans la région suggèrent en outre qu’Apple pourrait avoir modifié ses plans de lancement. Un tout nouveau rapport d’un initié de confiance indique qu’Apple sortira les AirPods 3 en même temps que la série iPhone 13 cet automne.

Des sources distinctes d’Asie ont déclaré au cours des dernières semaines que les AirPods 3 seraient lancés au second semestre. Nikkei a noté il y a quelques jours que l’iPhone 13 et les AirPods 3 commenceraient la production en août. Le rapport impliquait que les nouveaux écouteurs sans fil pourraient être dévoilés bientôt, peut-être dès l’événement iPhone 13 cet automne.

Peu de temps après Nikkei, Digitimes a affirmé que les nouveaux AirPods 3 tomberaient en septembre. C’était un autre indice que les dates de sortie de l’iPhone 13 et des AirPods 3 pourraient coïncider.

Une rumeur de lancement d’AirPod 3 qui a du sens

Il est parfaitement logique de voir les AirPods 3 arriver en septembre. Tout d’abord, le trimestre de décembre est la saison de magasinage la plus chargée d’Apple. C’est à ce moment-là que les AirPod se vendent généralement. Deuxièmement, tous les iPhones sont livrés sans accessoires dans la boîte. Donner aux utilisateurs la possibilité d’acheter une toute nouvelle version d’AirPods au lieu des AirPods 2 ou des AirPods Pro est quelque chose qu’Apple pourrait faire.

Mark Gurman a écrit une mise à jour de la newsletter sur Bloomberg où il a abordé divers sujets. Il s’est principalement concentré sur les problèmes de connecteur de charge d’Apple, mais Gurman a également abordé le lancement des AirPods 3. « Recherchez qu’Apple lancera ses nouveaux AirPod bas de gamme cet automne, à peu près en même temps que les prochains iPhones », a-t-il déclaré dans la newsletter Power On de MySmartPrice.

Quand l’iPhone 13 arrivera-t-il dans les magasins ?

Le lancement de l’iPhone 13 était l’une des raisons pour lesquelles nous attendions les résultats d’Apple pour le trimestre de juin 2021. S’il y avait des retards par rapport au calendrier de lancement régulier de la mi-septembre, Apple aurait averti les investisseurs. C’est ce que le fabricant d’iPhone a fait en juillet dernier avec la série iPhone 12. La plupart des rapports indiquent jusqu’à présent que l’iPhone 13 est sur la bonne voie pour être lancé à la mi-septembre. Et Apple n’a émis aucun avertissement sur l’iPhone de nouvelle génération lors de l’appel des résultats.

Des rapports récents ont indiqué que le mardi 14 septembre était la date la plus probable pour l’événement presse d’Apple sur l’iPhone 13. Si cette date s’avère exacte, c’est à ce moment-là que la société présentera l’iPhone 13. Et, si les rumeurs sur les AirPods 3 sont correctes, c’est à ce moment-là qu’Apple pourrait annoncer les écouteurs sans fil de nouvelle génération. L’iPhone 13 pourrait arriver dans les magasins le 24 septembre, le dernier vendredi du mois. Espérons que c’est à ce moment-là que les AirPods 3 seront lancés.

Cependant, Apple n’a pas encore annoncé son événement de lancement de l’iPhone 13.

